Ötezret keresnek havonta, de nem szakadnak meg a munkában... A Smernek vannak a leglustább képviselői

A parlamentben több olyan képviselő is ül, aki fizikai jelenléte és a szavazás mellett mással nem járul hozzá a történésekhez. Nem tesznek fel kérdéseket, nem terjesztenek elő törvényeket, csak csendben ülnek, és közben megkapják érte a havi ötezer eurós fizetésüket.

Fotó: TASR

A Hospodárske noviny elemezte a képviselőket az elmúlt évi aktivitásuk alapján – hányszor szólaltak fel, hány kérdést tettek fel, illetve hány törvényt és módosító javaslatot terjesztettek elő.

Az adatok szerint a Smer képviselői a leglustábbak, közülük is az egykori labdarúgó és szövetségi kapitány, Dušan Galis viszi a prímet, aki 2006 óta tagja a pártnak. Tavaly egyszer sem szólalt fel az ülésteremben, a Kérdések Órája keretén belül semmit sem kérdezett a kormány tagjaitól, egy törvényt sem terjesztett elő, illetve egy módosító javaslathoz sem adta a nevét. 2020-ban sem mutatott semmilyen törvényhozói aktivitást, képviselői fizetésének köszönhetően viszont 40 ezer euróval gyarapodott a számlája. Galis a múltat nézve sem tud túl sok mindent felmutatni: 15 év alatt mindössze három törvény fűződik hozzá.

Hasonló eredményt tudhat magáénak Augustín Hambálek (Smer) is, aki tavaly februárban tartalékként került be a parlamentbe, miután elhunyt Ľubomír Petrák. Egyéves szünetet leszámítva 2012 óta van jelen a parlamentben, ez idő alatt viszont csak egy törvényhez adta a nevét. Minimális aktivitás fűződik a Smer további képviselőinek, Vladimír Balážnak, Maroš Kondrótnak, Dušan Muňkónak, Martin Nemkynek és Peter Šucának a nevéhez is.

Szintén nem terjesztett elő törvényt az exminiszter Ján Richter, Jaroslav Baška, Trencsén megye elnöke, illetve Ľubomír Vážny egykori miniszter, parlamenti alelnök és a Szociális Biztosító elnöke. Szintén csendben volt az énekes Dušan Jarjabek is.

Stanislav Kubánek 2006 óta mindig ott van a parlamentben, de ez idő alatt csak egy törvény viselte a nevét. Tavaly egyszer sem szólalt fel, még tényállási megjegyzést, vagy eljárási javaslatot sem tett. Ennek ellenére a vagyonbevallása szerint az elmúlt 15 év alatt megközelítőleg 400 ezerrel gyarapodott a bankszámlája képviselői fizetésének köszönhetően.

Peter Pellegrini szintén minimális aktivitást mutató képviselőket csábított át a Hlashoz. Például Róbert Puci az aktuális választói időszakban mindössze egy módosítói javaslatot tudhat magáénak, tavaly pedig egyáltalán nem lehetett hallani a hangját a parlamentben. Hasonló a helyzet az egykori kulturális miniszterrel, Ľubica Laššákovával, illetve Peter Žigával, aki a múltban a mezőgazdasági és a környezetvédelmi minisztériumot is irányította.

Viszont a koalícióban is vannak olyanok, akik nem viszik túlzásba a munkát. Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője ugyan tíz törvényjavaslathoz és két módosítói javaslathoz adta a nevét, de a parlamentben egyszer sem szólalt fel. Szintén nem élt a felszólalás lehetőségével Martina Bridsová, Róbert Halák, Igor Hus, Ján Kerekréti, Sebastián Kozarec, Richard Nemec és Anna Remiášová.

Viszont a törvényhozói kezdeményezésből kiveszik a részüket, noha ezek többnyire csoportos javaslatok, így nem lehet megállapítani, hogy ki milyen módon járult hozzá az adott törvény megalkotásához.

A lista másik oldalán Marián Kotleba szerepel, aki 29 törvényjavaslatot adott eddig be, de a ĽSNS képtelen pártfogót találni a parlamentben az ötleteik érvényesítéséhez, így ezek mind kudarcba fulladtak. A legkíváncsibb képviselő az exkotlebás, jelenleg független képviselőként tevékenykedő Štefan Kuffa, aki a Kérdések Órája keretén belül 51 kérdést intézett a kormány tagjaihoz.



(hnonline.sk)