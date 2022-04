Ötmillió méhet rendeltek Alaszkába, mind elpusztult az úton

Mintegy ötmillió, Alaszka felé tartó méh pusztult el a Delta Air Lines amerikai légitársaság járatán.

Illusztráció

A méheket egy alaszkai méhész rendelte Kaliforniából azzal a céllal, hogy az Alaszkában nem őshonos rovarok almafák és facsemeték beporzásában segédkezzenek.

A méheket az eredeti terv szerint Alaszka legnagyobb városába, Anchorage-ba szállították volna múlt hét végén, de a rekeszek túl nagy helyet foglaltak, és emiatt egy atlantai járatra kerültek át, onnan kellett volna Alaszkába jutniuk. A 48 ezer dollár értékű szállítmány azonban valahogy lekéste a csatlakozást, és az atlantai repülőtéren már csak azt fedezték fel, hogy a méhek rekeszeit több órára kitették a szabadba, és az állatok többsége elpusztult a hőségben.

A Delta Air Lines szóvivője szerencsétlennek nevezte az esetet, és arról tájékoztatott, hogy a társaság felülvizsgálja belső szabályzatát annak biztosítására, hogy hasonló incidens ne fordulhasson elő a jövőben.

A légitársaság bocsánatot kért a megkárosított alaszkai méhésztől, aki elmondta, korábban már több alkalommal sikerrel szállíttatott méheket Kaliforniából Alaszkába Seattle érintésével. Kaliforniai beszállítója most ismét feladja neki a megrendelt méheket, és a méhész abban reménykedik, hogy a légitársaság is valamilyen módon segítséget nyújt majd az állatok ismételt utaztatásához. Azt azonban a méhész is elismerte, hogy az élő állatok szállítása komoly kockázatokkal jár.

(MTI)