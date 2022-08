Otthonunk okosítása lehet a megoldás a növekvő energiaárakra

Sokan csak az okosotthonok kényelmi előnyeit látják, ám egy jól beállított rendszerrel akár évi 500 € is megspórolható az energiaköltségeken. Mire figyeljünk oda az okosításnál, és milyen előnyöket várhatunk tőle? Ezekre válaszolnak cikkünkben a Smart Home Simple szakemberei.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy az otthonok bizonyos részeit – vagy akár teljes háztartásokat – „okosítanak”, tehát egy központi rendszerbe kapcsolják őket, amely akár távolról is irányítható.

Ilyen megoldás például, ha a redőnyeinket, világításunkat, vagy akár az öntözőrendszerünket telefonon keresztül vezérelhetővé tesszük. Vagy akár automatizálhatjuk is ezeket sémák segítségével. Például, ha lemegy a nap, automatikusan bekapcsol a kinti világítás, vagy ha vihar közeledik, automatikusan becsukódnak a redőnyök. Ezek mind nagyon praktikus és kényelmes megoldások, de hogyan lehetnek segítségünkre az energiaköltségek csökkentésében?

Okosítsunk célzottan

A háztartások energiaköltségének átlagosan 70%-át teszi ki a fűtés, légkondicionálás és világítás. Ezeknek az okosításával elérhetjük, hogy a lehető legkevesebb energiát használjuk el feleslegesen. Éves szinten így akár 20%-kal is csökkenthető a fogyasztásunk anélkül, hogy a komfortszintünkön változtatni kellene. „A legfontosabb, hogy az otthonunk energiafogyasztása kövesse a valós igényeinket: csak akkor legyen meleg vagy hideg, amikor kell, csak akkor világítsanak a lámpák, amikor kell, csak akkor kapcsoljon be az öntözőrendszer, amikor kell” – mondta el Kiss Zoltán, a Smart Home Simple technológiai vezetője.

Nézzünk egy teljesen hétköznapi példát, a fürdőszobát. A család reggel felkel, a szülők dolgozni mennek, a gyerekek iskolába. Mindenki szeret egy kellemesen meleg fürdőszobában készülődni, így érdemes már ébredés előtt feltekerni ott picit a fűtést. Viszont utána egészen estig senki nem fogja használni ezt a helyiséget, felesleges, hogy napközben meleg legyen ott. Aztán pedig jön a hétvége, amikor nap közben sem hűlhet ki a fürdőszoba. Ezeket észben tartani és kézzel vezérelni elég nagy kihívás, de egy jól beállított séma mindezt megoldja helyettünk. Ráadásul, ha valami miatt gyorsan változtatni kellene, akkor ezt okostelefonunkon keresztül egy pillanat alatt megtehetjük, akár a munkahelyünkről is. „Ezzel az automatizálással elérhető, hogy minden helyiség akkor és olyan hőmérsékletű legyen, amit szeretnénk. De csakis akkor, sosem feleslegesen” – tette hozzá Kiss.

Megint felkapcsolva maradt a lámpa?

A villanykapcsolók okosításával további spórolást érhetünk el. Elég például egy mozgásérzékelőt bekötni a rendszerbe, és máris be tudunk állítani mindent úgy, hogy a szobába lépéskor felkapcsoljanak a lámpák. Ha pedig egy bizonyos ideig semmilyen mozgás nincs, akkor automatikusan lekapcsolnak. Apróságnak tűnhet, de a sokszor felkapcsolva felejtett világítás éves szinten már észrevehető extra kiadást eredményez.

Vegyük kézbe az irányítást

Az összekapcsolt smart home rendszerek további előnye, hogy egy helyen tudjuk követni otthonunk teljes energiafogyasztását. Megfigyelhetjük, hogy mikor és miért ugrik meg a fogyasztás, mely eszközöket érdemes esetleg lecserélni a magas energiaigényük miatt, vagy melyik időszakokban érdemes az egyes eszközöket lekapcsolni. Maga az irányítófelület is hasznos ajánlásokkal lát el, de mi magunk is követhetjük a fogyasztási görbék alakulását, és nekiállhatunk az optimalizálásnak.

Gyors megtérülés

Az egyre inkább elérhető technológiának és a folyamatosan növekvő érdeklődésnek köszönhetően egyre több eszköz és megoldás kerül piacra, így a smart home mára egy bárki számára elérhető alternatívává vált. „Természetesen a megtérülés ideje függ az adott háztartás éves fogyasztásától, de az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a befektetés 4-5 év alatt megtérül, ami fele például egy napelemes befektetés megtérülési idejének” – fűzte hozzá Bindics Zsolt, a Smart Home Simple ügyvezetője. Ez azt jelenti, hogy megfelelő okosítással évente akár 500 € is a zsebünkben maradhat, arról nem is beszélve, hogy a környezetünket is óvjuk azáltal, hogy kevesebb energiát kell előállítani.

Nem kell már falakat vésni

A korai okosotthon megoldások leginkább vonalas összekötéssel működtek, tehát az egyes smart eszközök között vezetékeknek kellett futnia. Ez sokszor komolyabb átalakításokat, vésést, fúrást igényelt, és körülményes volt beépíteni már befejezett otthonokba. Ma már apró rádiófrekvenciás (Z-Wave) eszközöket telepítenek az okosítani kívánt eszközökbe (kapcsolók, konnektorok, légkondicionálás, ajtózárak, redőnyök stb.), amelyek vezeték nélkül kapcsolódnak a központi rendszerbe, amit aztán vagy számítógépen, vagy telefonon keresztül is irányíthatunk.

