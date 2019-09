Ovisokat mentettek ki a kultúrházból az önkéntes tűzoltók Csallóköznádasdon

„Ezáltal is szeretnénk felhívni a helyiek figyelmét arra, hogy létező, jól működő szervezet vagyunk” – emelte ki Vízi László, a Csallóköznádasdi Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnoka. A falu már egészen aprócska tűzoltópalántákkal is rendelkezik. A legújabb csapatot 4 és 6 év közti apróságok alkotják, akiktől a nyár folyamán láthattunk egy tűzoltó-bemutatót is.

A szimuláció során a kultúrház tetőszerkezete lángolt. Az épületben bent tartózkodott 11 óvodás, két óvónő és egy takarítónő, akiket a tűzoltóknak minél hamarabb ki kellett szabadítaniuk, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. A részt vevő ovisok az önkéntes tűzoltóság tagjai voltak. Előre felkészítették őket, hogy mi fog történni, mit kell tenniük. Két kisgyermeknek az volt a feladata, hogy elbújjon az épületben, hiszen a valóságban is megtörténhet, hogy a nagy ijedtségben a gyerekek elbújnak. Az illemhelyiségben találtak búvóhelyet maguknak. A tűzoltók ügyesen megoldották a helyzetet, az összes lurkót időben kimenekítették.

A taktikai gyakorlaton részt vettek a somorjai Vöröskereszt Szervezet tagjai is, akik a mentést követően ellátták a gyermekek képzeletbeli sérüléseit. A „nővérkék” igazán kedvesek voltak, minden aprósággal szót váltottak. Az ovisok szemmel láthatóan nagyon élvezték a történéseket, teljesen beleélték magukat a helyzetbe. Volt, aki a kezét, volt, aki a lábát fájlalta, de akadt olyan is, aki fejfájásra és gyomorfájdalomra panaszkodott.

Az eseményeket a szülőknek lehetősége nyílt végigkísérni. Közben fényképeket készítettek, együtt örültek gyermekeikkel az új kalandnak.

Míg a csapat egy része az épületben lévő személyek kiszabadításán dolgozott, a többi tűzoltó azon volt, hogy mihamarabb eloltsák a tüzet. A gyakorlat sikeresen zárult, a tűz megszűnt, a csemeték pedig épségben kikerültek a kultúrházból.

A taktikai gyakorlaton a csallóköznádasdi önkéntes tűzoltókon túl részt vettek a bősi, a bakai, a dercsikai, az egyházkarcsai, a madi és a nyékvárkonyi önkéntesek, továbbá a dunaszerdahelyi hivatásos tűzoltók.

„Külön köszönet jár a szülőknek, akik itt vannak, s elhozták gyermekeiket. Elmondhatom, hogy ők mind velünk együtt élnek. Nagy segítségünkre vannak az önkéntes tűzoltóság fenntartásában, hiszen a kicsik nélkül nem lenne jövőnk, bennük rejlik az utánpótlás. Hálás vagyok a pozitív hozzáállásukért” – húzta alá Vízi László parancsnok.

SzC