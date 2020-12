Óvszert nem használhatott a fideszes politikus, szigorúak voltak a meleg orgia szabályai (VIDEÓ)

Egyre durvább dolgok derülnek ki a pénteki brüsszeli dorbézolással összefüggésben. Fűnek fának nyilatkozik a világraszóló orgia főszervezője, akinek a lakásán több tucat pucér férfi gabalyodott össze. Óvszert nem használhattak, mert azt a házirend megtiltotta. A kiérkező zsarukat díszletnek vélték, többen a sliccükre is rácuppantak.

Fotó: MTI

Pár napja írtunk arról, hogy a belga rendőrség múlt pénteken lecsapott egy a járványügyi óvintézkedéseket megsértő szexpartira, amelyen részt vett Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője is. Ami a tivornya helyszínét illeti, az első beszámolók egy melegbárról szóltak, aztán később kiderült, hogy egy lokál felett található magánlakásban folyt a "házibuli". A lakás 29 éves tulajdonosa, David Manzheley most kissé fel van háborodva, mert nem tetszett neki a részleges kijárási tilalom miatt intézkedő rendőrök hozzáállása, amit ő homofóbnak jellemzett.

A fiatalember elmondta, hogy kéthavonta szokott ennél sokkal nagyobb, százfős meleg orgiákat rendezni, de ez a mostani egy jóval szerényebb esemény volt a járvány miatt. A vigasságot a barátai körében hirdette meg, a részvétel feltétele az volt, hogy az illető ne legyen HIV-pozitív vagy koronavírusos. Tízen mondtak igent, köztük többen olyanok, akik már átestek a covidon, ők mind elhozhatták egy-egy barátjukat, Manzheley szerint így került a társaságba Szájer is. A szervező azt is állította, hogy a rendőrök tájékoztatása szerint egy riválisa nyomta fel, hogy "több férfit csábítson át a saját bulijaira". Manzheley elpanaszolta, hogy a zsaruk "papír és parancs nélkül" törtek rájuk, és indokolatlanul erőszakosak voltak. Éppen szexszelő embereket kezdtek zaklatni azután, hogy minden alap nélkül rájuk törtek és felforgatták a lakását, közben meg homofób jelzőkkel illették a parti résztvevőit.

Manzheley elmondása szerint a bulijai csakis szabad szexről szólnak. Az óvszer nélküli (bareback) szexért, ahol az egyetlen szabály, hogy a résztvevők nem lehetnek HIV- vagy koronavírus-pozitívak. Szintén alapszabály, hogy a vendégeknek meztelenre kell vetkőzniük.

A házigazda korábban nem ismerte a “szakállas férfit”, aki a délután kezdődő buli elején röviden bemutatkozott neki. Manzheley nyilatkozata szerint Szájer azt nem mondta meg neki, hogy EP-képviselő, azt viszont igen, hogy régóta él Brüsszelben és azt is megemlítette, hogy ő is rendezett már a saját otthonában szexpartit.

Manzheley egy lengyel lapnak is nyilatkozott, ahol még vadabb dolgokat állított - vette észre a Telex. Eszerint nem Szájer volt az egyetlen jobboldali politikus Közép-Kelet-Európából, aki hasonló rendezvényeken részt vett, a szervező a lapnak azt is állította, hogy összesen kilenc olyan fideszes politikusról tud, aki jelen volt már a bulijain, több más helyi politikus és külföldi képviselő mellett. Szerinte a lengyel konzervatív politikai párt, a Jog és Igazságosság tagjai is gyakran látogatják a bulijait.

“Számos közszereplő jelenik meg a rendezvényeimen. Mind családos emberek és kezdetüktől fogva azt kérik, az orgiákon való részvételük maradjon titokban".

Állítása szerint rendszeres vendége a rendezvényeinek négy varsói politikus is, akik a lengyel konzervatív Jog és Igazság (PiS) párttagjai. Az ő nevüket azonban Manzheley nem akarta elárulni.

A szervező azt is kifejtette, az általa szervezett rendezvények melegeknek szánt bulik, nők maximum nézőként vehetnek részt rajtuk, a “férfi résztvevők viszont mind szexelnek egy vagy több férfival". A pénteki, járványvédekezési tilalmat megszegő buliról azt mondta, “egy idióta elfelejtette bezárni az ajtót, így a rendőrök csak simán besétáltak”. Hozzátette, a pénteki bulin “több résztvevő megpróbálta először lehúzni a rendőrök sliccét, mert azt hitték, csak a buli része."

Manzheley megerősítette, hogy Szájer valóban az ablakon át próbált a rendőri intézkedések elől menekülni, és azt is mondta, hogy Szájer december 12-re tervezett egy hasonló partit, amire őt is meghívta.

Közben a wikipédian, az online világenciklopédián egyre többen foglalkoznak az időközben a Fideszből kilépett politikussal. Egyrészt elindult egy szövegszerkesztési harc, ami miatt állandóan változik a magyarországi alkotmány elsőszámú szerzőjéről szóló magyar nyelvű bejegyzés bevezetője.

Másrészt egyre több nyelven - már finnül és észtül is - lehet olvasni a hagyományos családi értékek korábbi hirdetőjéről. Sőt, újdonság, hogy csütörtök délelőtt "kijött" a politikus wikipédiás életrajzának eszperantó változata is, de ott még - az összes többi nyelvtől eltérően - nincs szó Szájer brüsszeli botrányáról.

Ezt a sikamlós sztorit kielemezte Török Gábor politológus is, aki arra jutott, hogy ez "az újabb szexbotrány... hatalmas csapás a Fidesznek. Számtalan tekintetben: egy értékes politikus elvesztése miatt, a hitelességen esett csorba miatt, a nemzetközi visszhangok és következmények okán, egy gondosan építgetett téma "sérülése" miatt és persze kommunikációs nehézségek miatt is". A felépített panelek (Brüsszel), eredmények (Alaptörvény), jövőbeli tervek (melegellenes politika) kaptak szimbolikus léket ezzel az egyetlen botránnyal. Gondoljuk csak el, hogyan lehet most majd brüsszelezni, alkotmányt módosítani, családmodellről beszélni, miközben minden mondat felidézi majd a múlt péntek esti "házibulit".

