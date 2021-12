„A páciensek agresszívebbek” – temérdek tanulmányaik mellett a lelküket is kidolgozzák a fiatal medikusok a covid-osztályon

Tanulmányaik mellett keményen dolgoznak a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem medikus hallgatói, akik beszámoltak a covid-részlegen töltött tapasztalataikról.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A legtöbb medikus, 198 a Louis Pasteur Egyetemi Kórházban teljesít szolgálatot, kilencen vannak a sacai (Kassa városrésze) kórházban, többen pedig a regionális kórházakba, illetve mobil oltópontokhoz lettek beosztva. A nagykapacitású oltóközpontban 30 ötödéves hallgató segédkezik.

A legtöbb hallgató a fekvőbeteg osztályon, illetve a reprofilizált covid-osztályokon teljesít szolgálatot, emellett 25 diák az egészségügyi minisztéirum intervenciós csapatának is a tagja.

A hatodéves Ester Tomajková a Louis Pasteur Egyetemi Kórházban segédkezik a fekvőbetegeknél, valamint az oltások beadásánál és a teszteléseknél. Mint mondja, a második hullámhoz képest a páciensek érezhetően kellemetlenebbek, illetve agresszívebbek az egészségügyi dolgozókkal szemben, ugyanakkor gyakran kapnak köszönetet is a munkájukért.

Krsitína Vargovčíková negyedéves hallgató már az első és második hullámban is tevékenyen segédkezett, és a harmadik hullámból is kiveszi a részét. Az egészségügyi munkát a járvány alatt pszichikailag megterhelőnek nevezi, ugyanis gyakran találkozik olyan emberekkel, akik nemcsak, hogy nem bíznak a vakcinákban, hanem a vírus létezését is tagadják.

„Egyesektől megkapjuk, hogy a vírust csupán kitaláltuk, meg, hogy nem tudnánk-e csak imitálni azt, hogy elvégezzük rajtuk a mintavételt. Másrészről viszont vannak, akik megköszönik és jó napot kívánnak. Főként a gyerekekkel való munkát kedvelem, és nagyon örülük, amikor sikerül őket meggyőznöm, hogy a mintavétel nem olyan borzasztó, és végül mosollyal távoznak“ – tette hozzá Kristína.

Az ötödéves Martin Fedornak már van tapasztalata az intenzív osztályon végzett munkában, és jó lehetőségnek tartja, hogy kamatoztathatja a megszerzett tudását. Ugyanakkor megterhelő is egyben, hogy a covid-osztályon átizzadt szkafanderben átvirrasztott éjszaka után reggel iskolába kell mennie, tanulnia kell a vizsgákra, emellett pedig családjának egészségügyi problémáit is szem előtt kell tartania.

Peter Orémus néhány hónappal a járvány kitörése előtt lépett be ápolónak, így mint mondta, egyből a mélyvízbe lettek dobva bármiféle tapasztalat vagy felkészítés nélkül. Az intenzív osztályon dolgozva, ahol magas az elhalálozási arány, csak nagyon nehezen tudott megbirkózni a halál és a tehetetlenség gondolatával. Állítása szerint az ott szerzett tapasztalat világosította őt fel, hogy milyen törékeny és értékes is az egészség. Mint mondja, a mélyaltatlásban lévő páciensek között járkálva gyakran felteszi magában a kérdést: miért nem oltatták be magukat, és választották inkább a nehezebb utat?

Daniel Pella, az egyetem dékánja szerint a medikusok a járvány kezdete óta sokkal többet segítenek, mint korábban bármikor. Ezt az időszakot pedig rendkívül megterhelőnek tartja, ugyanis a hallgatóknak az éjszakai és hétvégi szolgálatteljesítés mellett a tanulmányaikra is időt kell szakítaniuk.



