A pápát védeni azt jelenti, arra is figyelni kell, nehogy megbotoljon

A pápa testőreinek nem csupán az a feladatuk, hogy megvédjék mindennemű veszélytől és támadástól a szentatyát, hanem szó szerint minden lépését vigyázniuk kell, nehogy elcsússzon vagy akárcsak megbotoljon egy kiálló, rosszul illeszkedő kockakőben – mondta Juraj Zábojník biztonsági szakértő, aki II. János Pál 90-es években Szlovákiában tett látogatása során felelt a pápa biztonságáért.

Fotó: AP - illusztráció

„Minden egyes másodpercben figyelni kellett, még arra is, nehogy elcsússzon vagy elessen a pápa. Egyszerűen ki kellett zárni, hogy bármi felkészületlenül érjen bennünket” - idézte fel Zábojník. Ehhez például előre be kellett járni azt az utat, amin a terv szerint végighaladt a pápa.

„Minden járdát ismerni kellett, tudni, hol milyen állapotban van a kövezet, hol van hibás járdaszegély” - részletezte a biztonsági szakértő.

A szeptemberi pápalátogatás során a szlovákiai biztonsági alakulatok és testőrök szorosan együttműködnek majd a pápai Svájci Gárdával.

„A Vatikán elküldi a pápa tervezett programmal kapcsolatos kéréseit, terveit, a szlovák fél ezeket kiértékeli és a biztonsági kockázatok, valamint a lehetőségek mérlegelése után lehetőség szerint eleget tesz a kérésnek” - magyarázta Zábojník. Emellett folyamatosan aktualizálják és ellenőrzik a helyszínekkel kapcsolatos információkat, újra modellezik a helyzeteket, például annak függvényében is, hogyan alakul a résztvevők várható száma. Ugyanakkor a pápa védelmében résztvevő szlovák egységek tagjait is folyamatosan ellenőrzi a vatikáni biztonsági szolgálat. „Nem vehet részt a pápa védelmének biztosításában olyan személy, aki bármi miatt megzsarolható. Ez a megfigyelés a pápalátogatás alatt is folyamatos. Tudom, hogy engem is figyeltek annak idején, minden egyes lépésemet” - emlékezett vissza II. János Pál látogatására Zábojník.

Szerinte akkor a szlovák biztonsági egységek jó nevet szereztek maguknak a Vatikánban. „Emlékszem, hogy a pápalátogatás első napján a vatikáni biztonsági szolgálat emberei egy lépést sem tágítottak a mi embereinktől. Miután meggyőződtek róla, hogy minden rendben és megbízhatnak bennünk, a következő napokban már kissé a háttérbe húzódtak” - idézte fel Juraj Zábojník.



(TASR)