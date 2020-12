Papok és papjelöltek a hadiállapot idején

Csallóközi lenyomatok CLX.

A régi Komárom (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XXXIII. rész)

A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy azok a papok és papjelöltek, kik még nem hadkötelesek, vagy kivonták magukat a hadi szolgálat alól, írassanak össze.

Komárom szabad királyi város szegényügyi, jóléti bizottsága a regionális sajtóban tette közhírré, hogy Fried Jenő bizottsági tag kezdeményezésére és adományából 50 személynek – elaggottaknak, munkaképteleneknek, betegeknek – ingyenes ebédet nyújt. A meleg leves, hús, főzelék és kenyér Mészáros Pál Kossuth tér 4. szám alatt lévő vendéglőjében 1914. december 1-től kezdődőleg szolgáltatják ki, déli 12 és fél 2 között. Az étel a vendéglőben elfogyasztható, vagy edényekben elvihető. Az utalványok Reviczky Béla rendőrkapitánynál vehetők át.

Felhívások: „Prémet, látcsövet a katonáknak!” „Ne engedjük fázni derék katonáinkat! Meleg alsó ruhát a katonáknak!” „Használjunk hadisegély postabélyeget!”

A földmívelődésügyi minisztérium a községi apaállatok vételárához adott hozzájárulását a hadi állapot tartamára beszüntette. A magyar királyi gazdasági felügyelőség csak oly községek részére szerezhet be apaállatokat, melyek azok vételárát azonnal egy összegben befizeti. „A vármegye alispánja utasította az összes községek elöljáróságait, hogy 1915. év tavaszán szükséglendő apaállatok számát 1914. december 15-ig a magyar királyi gazdasági felügyelőségnek jelentsék be, s egyúttal jelezzék azt is, hogy az apaállatot mikor kívánják átvenni” – adta hírül a Komáromi Ujság.

Az Apollo mozgószínház programja december 3-án, csütörtökön A fekete golyó – detektívdráma három felvonásban, december 4-én, pénteken A vihar – kétfelvonásos dráma.

Az Otthon kávéházban naponta este 10 óráig cigányzene.



Lelkes Vince