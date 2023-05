Pár hónap alatt rengeteg oroszlánfóka és pingvin pusztult el madárinfluenzában

Csaknem 9 ezer tengeri állat - oroszlánfóka, pingvin, vidra és kisebb cetféle - pusztult el az év eleje óta Chile északi partvidékén madárinfluenza következtében.

Fotó: Pixabay - illusztráció

A betegség a legtöbb áldozatot, több mint 7600-at a dél-amerikai oroszlánfókák körében szedte, de elpusztult 1186 Humboldt-pingvin is, amely egyébként is veszélyeztetett faj, és csak Chilében és Peruban él. Chile északi partvidékén számos delfin, parti vidra és egy déli vidra tetemére is rábukkantak - közölték a chilei halászati hatóságok helyi idő szerint csütörtökön.

A madárinfluenza Chile nagy részén, a 16 régióból 12-ben megjelent. Annak érdekében, hogy megfékezzék a fertőzés terjedését, a hatóságok elrendelték, hogy el kell földelni az elhullott állatokat.

Az országban márciusban emberre is átterjedt a betegség, egy 53 éves férfi fertőződött meg. A madárinfluenza csak ritkán terjed át emberre, általában olyan esetekben, amikor az illető fertőzött állatokkal került közvetlen kapcsolatba.

Dél-Amerika több más országában, Argentínában, Brazíliában, Paraguayban és Peruban is több száz oroszlánfókát pusztított el a madárinfluenza az utóbbi hónapokban.

MTI