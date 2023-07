Páramentesítés az ipar különböző ágazataiban

A páramentesítés nemcsak a háztartásokban, hanem az ipar különböző területein - az elektronika, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a műszergyártás során - is nélkülözhetetlen. Ezeken a területeken ugyanis olyan alapanyagokkal kell dolgozni, amelyek kifejezetten érzékenyen reagálnak a magas páratartalomra.

Páramentesítési feladatok a gyógyszeriparban

A gyógyszeripari alapanyagok nagyon érzékenyek a magas páratartalomra. Ha ezt nem szabályozzák pontosan egy páramentesítő rendszerrel, akkor ezek az összetevők megváltozhatnak, tönkremehetnek. Akár az egész gyártási folyamat veszélybe kerülhet. A nagy gyógyszergyártó cégeknél éppen ezért gondoskodnak a megfelelő páratartalomról, hiszen a gyártás során a tökéletes minőség alapvető követelmény. A páratartalomra azonban nemcsak a gyártás, hanem a tárolás során is ügyelni kell, így a gyógyszertárak, bioboltok, drogériák esetében is célszerű a páramentesítés. A Trotec - LPV páramentesítő készülékeivel megbízható módon biztosíthatod az ideális körülményeket.

A Trotec páramentesítők hatékonyak a szárazon tartási feladatokban

A gyógyszeripari követelmények teljesítéséhez a Trotec márka páramentesítő készülékei kiválóan alkalmasak. Nagyobb átalakítás nélkül, utólag is be lehet őket építeni, így a meglévő rendszert kiegészíthetik vagy helyettesíthetik. A nagy teljesítményű DH széria berendezései számtalan teljesítményosztályban állnak a rendelkezésedre. A TTR adszorpciós páramentesítők pedig akár -20°C-ban is hatékonyan üzemelnek. A készülékek automatikus vezérléssel működtethetők, így a nagy teljesítmény ellenére is gazdaságos a működésük.

Páramentesítés az ipar más területein

Egy gyártócsarnokban általában olyan mobil vagy fixen elhelyezett páramentesítők vannak beállítva, amelyekkel a különböző technológiai igényeknek megfelelő páratartalmat biztosítják. A vegyipar, az elektronikai, az autóipar egyes gyártási tevékenységei során előfordulhatnak olyan esetek is, amikor csak helyileg, egy-egy gépben vagy egy-egy munkafázis során van szükség szárazabb levegőre. Ebben az esetben egy mobil párátlanító készülékkel megteremthetőek a gyártáshoz szükséges feltételek.

A logisztikai feladatok során is gyakran kell olyan anyagok tárolását megoldani, amelyek nedvességtől teljesen mentes körülményeket igényelnek. Ha mindez 0°C fok alatti hőmérsékleten kell, hogy megvalósuljon, akkor az adszorpciós páramentesítő berendezésekre van szükség. Ehhez a TTR sorozat készülékei úgy nyújtanak nagy páramentesítési teljesítményt, hogy közben alacsony energiafogyasztás jellemzi őket a TTR-Trisorp-Dual működési elvnek köszönhetően. Mindezt fokozza a belső hővisszanyerés és a nagy teljesítményű rotorok működése. Ebben a szériában mobil és fixen telepített készülékek egyaránt megvásárolhatók.

Amennyiben tehát szárazon tartási feladatokhoz hatékony, ipari páramentesítő készülékekre van szükség, a Trotec páramentesítők kiválóan alkalmasnak fognak bizonyulni.

