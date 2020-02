"Paraszt vagyok, de szénát nem eszek!" - interjú Simon Zsolttal, a Magyar Fórum elnökével

Kormányváltó hangulatot érzékel a Magyar Fórum elnöke, akit Tardoskedden értük utol szórólapozás közben. Eltakarítaná a maffiakormányt, amihez a házisertés is besegíthet, főleg, ha február 29-én valakit megesznek a disznók. Nem rest Babitsot sem idézni, amikor arról van szó, hova álljanak a hazai magyarok. Ha meg fideszes körökben elkurjantják magukat, hogy „hajrá, Pellegrini!", annak ideát a visszhangja csak annyi: köszi, nem kérünk a Smerből.

Milyen érzés kampányolni itt, Tardoskedden, ahol egy hidas polgármester vezeti a települést?

Jó.

Kellemes érzés? Feltételezem, hogy négy éve is kampányolhatott errefelé. Van-e valami különbség az akkori és a mostani választások előtti hangulat között?

Van.

Kifejtené ezt vagy csak ilyen kurta, egyszavas válaszok lesznek? Jöjjön egy bővített mondat is!

Nagyon érezhető az, hogy az emberek észlelik és figyelik a történéseket. Lejön az, hogy a választópolgárok nem egy olyan országban élnek, amilyenben szeretnének.

Mi alapján érzékelhető ez?

Nagy csalódást érzek amiatt, hogy Ficóék hatalmon maradtak. Nem a választók elvárása szerinti, ahogy cselekedett a Híd négy évvel ezelőtt a kormányra lépésével vagy ahogy két esztendeje, a Kuciak-gyilkosság után – a kiskaput jelentő jól ismert harmadik mondatukkal – a kormány részesei maradtak Bugárék. Ezt a polgárok kellőképpen ki is fejtik, amikor az utcán összefutunk. Én pozitívan értékelem azt, hogy hogyan vélekednek a tardoskeddiek, de nem csak az itteniek. Én alig találkozok olyan emberrel, aki azt mondja, nem megy el választani.

Kormányváltó lenne a légkör?

Egyértelműen. A választók túlnyomó többsége leáll velünk beszélgetni, és elmondja véleményét arról, ami az országban történik. És egybehangzó a vélemény, mennie kell a kormánynak.

Önt zavarja, hogy nem jött létre egy tényleges összefogás? Hogy a két hazai “nagy” “pártunk”, a Híd és az MKP nem csapott egymás tenyerébe, amely egyezséghez aztán a többiek - így az ön pártja, a Magyar Fórum – is csatlakozhattak volna?

Abszolút nem zavar. Én úgy gondolom, hogy az emberek számára nem csak az összefogás a fontos, hanem a hitelesség is. És felteszem a kérdést, hogyan lehetne hitelesen kormányváltást kezdeményezni Fico mostani koalíciós partnerével? Hogyan mutatnánk hitelesen egy olyan politikai párttal, amelyiknek a képviselői négy éven keresztül ott ülnek és védik Ficót, Kaliňákot és a többieket, botrányról botrányra.

Talán csak nem védik. A Híd miatt is távozott Robert Kaliňák belügyminiszter és pár nappal később Robert Fico kormányfő is.

Nem. Semmi esetre sem miattuk távozott. Az utcákat megtöltő emberek miatt távoztak...

Igaz, mindkettő kellett ehhez, az utca hangja is, meg a koalíciós partner, azaz a Híd nyomása is.

Akkor lett volna igaz ez a hidas nyomásgyakorlás, ha végül előrehozott választások lettek volna.

De hiszen azzal fenyegetőztek is Bugárék, hogy ilyen választásokat akarnak, ha...

A Híd mutassa meg, van-e eljárás Kaliňákkal vagy Ficóval szemben! Az exkormányfő a mai napig élvezi a belügyiek testőri védelmét, az adófizetők pénzéből, ami teljes mértékben visszaélés a hatalommal. És ebben a Híd is segítő kezet nyújt a Smernek a mai napig. A koalíciós tanácson is Fico vesz részt, nem Pellegrini kormányfő.

Milyen dolog kormányváltásnak beállítani azt, ami 2018 márciusában történt, amikor csak a bábukat cserélték ki a sakktáblán, de a háttérben ugyanazok az emberek ülnek?! Ami ma az országban van, azért egyformán felelőssek a kormánypártok.

Én már négy éve megmondtam, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy valaki beül Ficóék mellé, és úgy fog tenni, mintha a smeres pártelnök botrányai őt nem érintenék. Ez nagyon rövidlátó megközelítés. Élvezni a hatalom adta lehetőségeket és figyelmen kívül hagyni a jogállamiság tönkretételét és azt, hogy...

A rossz nyelvek azt mondják, ön 2016-ban, a választások után azért hagyta ott a Híd pártot, azért nem támogatta a Smerrel kötendő koalíciót, mert nem kapta meg a mezőgazdasági minisztériumi pozíciót.

Ez nem igaz, és ez nagyon egyszerűen visszaellenőrizhető. 2016 februárjában a Týždeň hetilapban volt egy interjú velem, két héttel a választások előtt. Én akkor egyértelműen nyilatkoztam a kérdésre, hogy mit fogok csinálni, ha a Híd úgy dönt, hogy a Smerrel koalícióra lép. Azt válaszoltam erre, hogy nekem ilyen irányban nem vezet utam. Határozottan visszautasítok minden olyan feltételezést, hogy valamilyen bársonyszék elérhetetlensége miatt döntöttem volna úgy, ahogy döntöttem. Elvi kérdés volt ez számomra, amit előre le is nyilatkoztam. Ahogy most meg azt mondom, hogy a Híd számára a bársonyszék volt a cél és nem a magyarság jövője.

Ha a Híd és az MKP összefogott volna, akkor szinte biztosan bejutnának a parlamentbe, így meg úgy tűnik, két darab négy százalék körüli tömörülésünk lesz.

Én meg úgy gondolom, ha a két párt összefogott volna, akkor az sokakat elriasztana, mert hiteltelen szövetség jött volna létre. A két párt tíz évig szemben állt egymással, és az is bizonytalan, hogy kormányváltásra készülődtek-e volna együtt vagy sem. Ha nem, az az MKP-s szavazókat tántorítaná ell, fordított esetben meg a hidas szimpatizánsokat. Ezt a két tábort nehéz összerakni.

Cserébe most kicsiben létrejött ez az ellentéteket magába foglaló összefogás, az MKÖ...

De egy értékrend mellett. Kormányt akarunk váltani, hogy ez a maffiakormány eltakarodjon végre. Ezt, ahányan vagyunk, mindenki kinyilvánította az MKÖ-ben.

Ezt a magyarországi Fidesz nem vétózhatja meg? Ismert tény, hogy Orbán Viktor pártja a Smernek drukkol, hogy megnyerje a választásokat. Erről Bárdos Gyula is beszélt a portálunknak adott interjúban. Azt is tudjuk, hogy az MKP a Fidesz stratégiai partnere. Elképzelhető egy olyan helyzet, hogy az MKÖ bejut a parlamentbe és mondjuk a választások nyerteseként a Smer kap kormányalakítási megbízatást. Ilyen esetben teljes őrültség azt gondolni, hogy a Fidesz odaszól az MKP-nak, csak szépen üljetek le a Ficóval tárgyalni?

A három párti egyezmény arról szól, hogy nem működünk együtt sem a Smerrel, sem az SNS-el, sem pedig Marian Kotleba vagy Štefan Harabin pártjával.

De ha mégis?

Persze, mindig, minden előfordulhat. Azonban nem tartok attól, hogy ilyen helyzetbe kerülnénk. Inkább legyenek előrehozott választások, mintsem hogy ilyen körülmények közé sodródjunk.

Való igaz, ha a februári „rendes” választások után nem sikerül senkinek Kotleba nélküli többségi kormányt összehoznia, akkor előrehozott választások is lehetnének. Akkor ismét felmerülhetne a nagy összefogás lehetősége és meg lehetne egyezni a Híddal. Most már nem okozna gondot az sem, hogy Bugárék ne tudnák egyértelműen kimondani kapásból, hogy a „Smerrel nem!”.

Az MKÖ most hárompárti egyezségen alapul. A Magyar Fórum részéről pedig kinyilvánítottuk, hogy ahol Bugár Béla és a Híd ott szerepel, mi ott nem leszünk.

Miért?

Mert az embereket nem lehet becsapni. Ha korábban azt mondtuk, hogy nem megyünk a Smerrel, akkor az azt jelenti, hogy tényleg nem megyünk velük. Értékrendbeli változásra van szükség, új embereknek kell jönniük. A fórum rajtam kívül csak olyan személyeket tett a listára, akik eddig nem tartoztak a politika világába.

Apropó, becsapni. Az MKÖ listája nem „bepalizós”? Nem zavarják a tisztességes összefogást a listán belüli ellentétek? Elég, ha arra gondolunk, hogy itt együtt szerepel mondjuk ön és az a Csáky Pál, aki 2014-ben nyíltan megvádolta önt, hogy névtelen levelekkel kampányolt ellene az európai parlamenti választások előtt. Vagy itt van egy másik ellentétpár, Nagy József és ön között, szintén a 2014-es EP-választások előtti időszakból, mintha lett volna egy kis pengeváltás az akkor még két hidas politikus között. Vagy, hogy bezárjuk a kört, köztudott Nagy és Csáky közti feszültség, mert Nagy József kisebbségi dokumentumát az MKP-s politikus – egyedüli magyarként – képtelen volt megszavazni Strasbourgban. Esetleg megemlíthetjük még a Fideszt nyíltan bíráló magyar fórumos Gál Zsoltit is, a másik oldalon meg azokat az MKP-s titánokat, akik ájult tisztelettel magasztalják a magyarországi pártot. Ez nem okozhat súrlódást az MKÖ-n belül? Vagy ezen is lazán felül lehet emelkedni?

Mi kompromisszumot kötöttünk annak érdekében, hogy hozzásegítsük az országot a kormányváltáshoz. Esélyt adtunk arra, hogy a magyarok a jó oldalon állhassanak.

Megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a magyar szavazatok a jó oldalon legyenek. Én nem azt mondom, hogy egy ilyen választási lista a legjobb barátok társaságát ölelné fel. Mivel létezik a preferencia-szavazatok lehetősége, a választók eldönthetik, ki az, akit a parlamentben szeretne látni.

Ez a lista egy kompromisszum, ami a magyar és a magyar érzelmű választóknak ad esélyt arra, hogy ne kelljen a kisebbik rosszat választani. Választhatják a jót is.

Megijedtem, hogy a nagyobbik rosszat.

Nem. És ki kell mondani, hogy ez a választás nem is egy-egy hidas jelöltről szól. De aki a Híd jelöltjeire adja a szavazatot, az a Smer malmára hajtja a vizet. Mert 2016-ban is a párt azt mondta, nem fog kormányba lépni Ficóval...

Nem azt mondták, hanem azt, hogy el tudják képzelni a kormányzást a Smer nélkül...

26 éven keresztül Bugár úgy politizált, hogy abból az jött le, a Smerrel nem működik együtt. Ez jogot formált minden választónak arra, hogy elvárja, hogy a Híd ilyen lépést nem fog megtenni. Mégis megtette. De ami még ettől is szörnyűbb, az az, hogy a 2018-as Kuciak-gyilkosság után, amikor kiderült, hogy az olasz maffiához közeli emberek ott ülnek a kormányhivatalban és egymás után jöttek elő a botrányok, a Híd nem azt mondta, hogy köszönjük szépen, ebből a koalícióból nem kérünk. Még ekkor is segített a Híd megőrizni a kormány működőképességét. Ez volt az a momentum, ami rávilágított az értékrendbeli különbségre, és ami megmutatta, hogy a magyar választók ezt már nem tudják elfogadni.

De ha a Híd is meg az MKÖ is bejutna a törvényhozásba, azért vígan együtt tudna működni a két tömörülés, ugye?

Ilyen helyzet nem fordulhat elő.

Feltételezem, azt fogja mondani, nem azért, mert az MKÖ nem kap elég szavazatot.

Nem azért.

Hogy ez az MKÖ-s lista mennyire kompromisszumos, azt érzékelteti az óriásplakátjaikon szerepeltetett arcok kombinációja is. Önt vagy mást egyetlen ellenlábasával sem látni összepárosítva a választási billboardokon. Itt vétójoga van a jelöltnek vagy működik a józan ész?

Nagyon egyszerű a válasz. Megegyeztünk, hogy a listavezető és a három pártelnök szerepel majd együtt, illetve az első tíz jelölt kombinációit használjuk a rejklámfelületeken a közös kampányban. Ennyi.

Visszatérve a Fidesz smeres elkötelezettségére, ez nem zavaró? Ezzel semmilyen szinten nem kell foglalkozni? Ön szerint mi a különbség a Fidesz és a Smer között?

Én az ilyen kérdésekre nagyon egyszerűn tekintek. Február 29-én arról kell döntést hozni, milyen kormánya legyen Szlovákiának. A szülőföldünkön ránk a szlovák kormány és parlament döntései sokkal nagyobb hatással vannak, mint az, hogy mondjuk hogyan dönt a magyar parlament. Nekünk, magyaroknak a mindenkori magyar kormánnyal normális viszonyt kell ápolnunk, függetlenül attól, ki Magyarország kormányfője. Az egy dolog, milyen viszonyt ápolunk az anyaországgal, de ezt nem szabad belpolitikai vonzattá tenni Szlovákiában.

Ez jól hangzik, de ez mit is jelent?

A Fidesz azt mondta, hogy „hajrá, Pellegrini!, mi pedig, a Magyar Fórum, az Összefogás és az MKP azt mondjuk, nem kérünk többet a Smerből. Lehetnek különböző céljaink és érdekeink és nekünk az a fontos, itt velünk mi lesz.

Egyetlen magyar és magyar érzelmű ember szavazata nem lehet olyan párt mellett, aki innen kiűzte Malina Hedviget, vagy olyanok mellett, akik megverették a DAC drukkereit, akik az orbáni kettős állampolgársági jogszabályra reagálva ellentörvényt alkottak.

De a nyelvhasználati törvény is Ficóék vezették be, tele alapvető rosszindulattal. Ezekkel szövetkezni nem olyan politika, amit a magyarok elvárnak.

Az ön által említett két utolsó téma – az állampolgárság és a nyelvtörvény – olyan kérdés, amelyiknél az Igor Matovič vezette ellenzéki párt is elfogadhatatlanul viselkedett. Tehát vele se lehetne nagyon együttműködni.

Egyik törvényt sem az OĽaNO alkotta.

Rendben, de az Iveta Radičová vezette kormány idején a kisebbségi nyelvtörvény megtárgyalásakor ott tett keresztbe az ön akkori pártjának, a Hídnak, ahol csak lehetett. Az állampolgársági ellentörvény hatástalanításakor meg ott kiabált a parlamentben Matovič, hogy Ján Slota kell a magyarok megrendszabályozásához.

Akkor még egyszer. Sem az állampolgársági törvény, sem pedig az állami nyelvtörvény jóváhagyásakor még csak nem is volt az OĽaNO a parlament tagja.

Amint bejutott 2010-ben a törvényhozásba, még koalíciós partnerként sem segített a Hídnak az említett jogszabályok semlegesítésében.

Igen, ekkor már a törvényhozás tagja volt, de az állampolgársági kérdésnél nem lehet feketén-fehéren nézni a dolgot. Látni kell az összefüggéseket. Amikor már megegyeztünk a parlamentben, hogy ez a jogszabály megváltozik, akkor a magyarországi oldalról jött egy következő jelzés, hogy az állampolgárság mellé szavazati jog is jár a külhoni magyaroknak. Ha ez később került volna bejelentésre, akkor meggyőződésem, hogy a Híd által elkészített módosítás többséget kapott volna a nemzeti tanácsban.

Még ha a Magyar Fórum nem is érdekelt egy együttműködésben Híd elnökével, azért furdal a kíváncsiság, mi a véleménye arról, amit Bugár nyilatkozott a Paraméternek, miszerint az MKP-Híd összefogást a Fidesz fúrhatta meg? Hiszen tényleg furának tűnik, hogy ez a két párt megegyezett a részletekben is, aztán jött a hétvége és minden másképpen lett. Ráadásul aztán magyarázatként olyan bugyuta érvelés hangzott el az MKP részéről, hogy az Összefogás nevezetű új párt belügyminisztériumi bejegyzése jelentette azt a vadonatúj politikai helyzetet, ami lesöpörte az asztalról kettejük megállapodását. Nincs olyan újságolvasó ember, aki valahol ne „sejtette” volna, hogy ezt az új tömörülést előbb-utóbb beiktatják...

Én erre csak annyit mondok, hogy azokon a tárgyalásokon, ahol én részt vettem, ott mindig erőteljesen elhangzott az, hogy a kormányváltás érdekében nem működünk együtt a Smerrel, és ezt határozottan ki kell mondani. Ahol mi, a Magyar Fórum, ott voltunk, a Híd egyértelműen nem tudta, vagy nem akarta ezt kimondani.

Talán azt mondták a hidasok, hogy rendben, a Smerrel nem, de akkor az OĽaNO-val sem.

De mi köze Matovičéknak ehhez a kormányhoz? Ficóék már majdnem 12 éve vannak kormányon, az utolsó négy évben Bugár Bélának és a Híd képviselőinek köszönhetően. Az OĽaNO-nak mi köze a helyzethez, ami ebben az országban van?

Matovičcsal képtelenség együttműködni. Ő ott fúrja meg a magyar ügyeket, ahol csak lehet, lásd a már előbb kitárgyalt állampolgársági kérdést vagy a kisebbségi nyelvtörvényt. Ön tudja a legjobban, hogyan is állt a nyelvtörvényhez a nagyszombati politikus 2011-ben.

Ez tény. De, milyen felelőssége van Matovičnak azért a helyzetért, ami Szlovákiában uralkodik jelenleg? Nem ő okozta azt, hogy egy újságírót a párjával együtt meggyilkoltak, mert egyesek számára kellemetlen cikkeket írt. Az OĽaNO vezetője kényelmetlen partner a Smernek, mert sok botrányra mutat rá, és elvégzi a piszkos munkát, amit a rendőrségnek kell elvégeznie.

Kellemetlen partnere volt 2010-2012 között annak a Hídnak is, amelyiknek akkor még ön is a tagja volt.

Én inkább azt mondanám, hogy kommunikációs gondjai voltak azzal a párttal, amelyiknek a listáján akkor bekerült a parlamentbe...

Az SaS-el?

Igen. De ezek a gondok mind megoldhatóak. Aki azt mondja, hogy az OĽaNO-val nem lehet kooperálni, az egyértelműen a Fico-féle maffiaretorikát alkalmazza, ami azt próbálja elérni, hogy ne következzen be kormányváltás. Ha kizárnánk Matovičékat a lehetséges együttműködésből, akkor nem jöhet létre a fordulat. Fico érvelésére állt rá a Híd is, amivel azt akarják elérni, hogy a mostani kormány folytathassa a munkáját. Én pedig azt szeretném, hogy magyar ember ne szövetkezhessen a Fico-féle rezsimmel, és szégyellem magamat, amiért négy éve az én szavazatom is hozzájárult ahhoz, hogy ez a maffiakormány idáig működhetett, Marian Kočner meg Ladislav Bašternák ügyeivel együtt.

A Kuciak-gyilkosság után elkezdődött a leépítése ennek a rendszernek. Két héttel a nagymácsédi tragédia kipattanása után a belügyminiszter vette is a kalapját. Két napra rá pedig Robert Fico kormányfő is távozott. Korábban kirakták a kormányhivatal két munkatársát, akikről kiderült, a Szlovákiában megtelepedett olasz maffiózókkal álltak kapcsolatban. Aztán ment az országos rendőrfőkapitány is, és elkezdődött egy tisztulási folyamat , amit talán ön sem kérdőjelez meg.

Egy tisztulási folyamat elindult, de ez csak a jéghegy csúcsa, amit látunk. Azonban emmi olyan lépés nem történt, ami Fico maffiaállamát, az egész rendszert próbálná megváltoztatni.

Egyetlen ilyen lépésről sem tud?

Az exbelügyminiszter Kaliňákkal szemben nem indult eljárás, a rendőrség magas beosztású embereivel szemben sem, akik miatt csomó baklövés történt a Kuciak-gyilkosság nyomozása során, hogy az egész el legyen tusolva. Az hogy végül is sikerült kivizsgálni a gyilkosságot, az nagy mértékben a nyilvánosság nyomásának köszönhető, meg annak, hogy a rendőrök nem engedtek a politikai nyomásnak. Érezték, hogy az utca mellettük állt. Ez egyáltalán nem a mostani koalíciót képviselőknek az érdeme.

Semennyire sem?

Csupán engedtek a nyomásnak. Ha nem tették volna, akkor beletörik a bicskájuk. Valamit muszáj volt nekik beáldozniuk. De ez nem elég. A Híd a gyilkosság után azt mondta, előrehozott választások lesznek, aztán mindenkinek a szemébe röhögtek, hogy van egy harmadik mondata is a párt országos tanácsának nyilatkozatában...

Ezt a sokat ragozott harmadik mondatot, aminek lényege az volt, hogy a gyilkosság után kirobbant kormányválság közepette a párt elnöksége az újabb fejlemények tükrében dönthet a további lépésekről, szóval ezt a mondatot – az első kettővel együtt – Bugár szépen, tagolva felovasta az újságírók előtt, nem apró betűs rész volt...

Ha nincs ez a harmadik mondatos hozzáállás, azaz nem keres kibúvót az előrehozott választások elől, akkor nem jön létre a Magyar Fórum, nem jön létre az Összefogás, továbbá Andrej Kiska nem hozza létre az új pártját, és a PS/Spolu sem lenne ilyen erős. Teljesen más helyzet lenne most.

A Hídnak akkor, 2018 márciusában lehetősége volt arra, hogy a nevét megtisztítsa, de inkább a saját bársonyszékeiket védte, ezért került ebbe a helyzetbe.

Ezért most ezek a választások rólunk, magyarokról szólnak. Hogy hol akarunk állni. A jó oldalon, vagy Fico cinkostársai akarunk-e lenni. Babits szavai jutnak eszembe erről a helyzetről...

Halljuk!

Vétkesek közt cinkos, aki néma...

A hidasok némák lettek volna?

Nem róluk, hanem a választópolgárokról beszélek. Nem szabad sem némának, sem cinkosnak lenniük. Itt az idő megmutatni, hogy hogyan vélekedünk. Hogy Fico táborát támogatjuk közvetlenül vagy közvetve, vagy sem.

Amikor az előrehozott választások témája felmerült, és Kaliňák meg Fico távoztak a pozíciójukból, a Híd azzal indokolta a folytatást az átalakított kormánnyal, hogy egy új választás felfordulást, bizonytalanságot okozna, Marian Kotleba meg megerősödött volna. Hogyan látja ezt a Kotlebával való érvelést?

Paraszt vagyok, de szénát nem eszek!

Ezt a mondást nem ismerem, ez mit is jelent?

Négy éve azért mentek Bugárék a koalícióba, hogy meggátolják az extrémizmust. Eltelt négy év. A félidőben, a Kuciak-gyilkosság után lehetett volna változtatni. Ha most megnézem Kotleba támogatottságát, akkor látom, hogy szinte megduplázták a népszerűségüket. Felteszem a kérdést, tehát akkor teljes csődöt mondtak abban, amire négy évvel ezelőtt vállalkoztak? Fel lett számolva a szélsőséges párt? Nem! Ellenkezőleg! Megerősödött! Félő, hogy ők lesznek a második legerősebb párt. Hála ennek a kormánykoalíciónak.

Akik a jó oldalon állnak, azok pár nappal ezelőtt elmentek Rimaszombatba tüntetni Kotlebáék ellen, akik az ön szűkebb pátriájának központjában tartottak lakossági fórumot. Ön részt vett ezen a tüntetésen?

Sajnos nem tudtam részt venni a rimaszombati akción, mert régebb óta be volt tervezve egy kampányesemény Pozsonyban. Programom nem követi azt, Kotleba mikor, hol jelenik meg. Ezzel kapcsolatban egyetlen dolgot tudok mondani: nagyon rossz dolog volt a Kotleba listáján induló Jozef Šimkot besegíteni a rimaszombati polgármesteri pozícióba. Ezt az alakot ismerem régóta, ott állt Vladimír Mečiar mellett a vadprivatizációkor, aztán később Ivan Gašparovič oldalán, amikor az a pártját alakította és látom azt, milyen módon politizál. 2017-ben Kotlebáék Rimaszombatban akarták megünnepelni a fasiszta Szlovák Állam megalakulását, ott, azon a területen, ahol az az állam nem is létezett, és a polgármester csak a feszültséget akarta gerjeszteni. Miattuk is el kell menni választani, hogy ne legyen akkora erejük. Kotlebáéknak megvan a maga szavazóbázisa, de ha növeljük a részvételi arányt, azzal csökkentjük a befolyásukat.

Ennek a Šimko ellen megfogalmazott kritikának van valami MKP ellenes éle is? Ez utalás lenne arra, hogy a fórum partnere egész jó viszonyt folytatott a város vezetőjével?

Legutóbb már nem támogatta az MKP Šimkót, mert rájöttek, másfelé tart. Talán később ismerték ki őt, mint én. Ezért nem hibáztatom őket.

Pont, mint a Híd, amelyik most már azt mondja, a Smerrel nem működik együtt.

A Híd elnöke 26 éve volt a politikában. Ő átélte a Fico-kormányokat...

De csak kormánypozícióból lehet végrehejtani dolgokat, és jópár pozitív ügyet vittek sikerre. A szlovákiai kisebbségek kultúrája több pénzből gazdálkodhat, zakatol a vasúti kétnyelvűség, a kisebbségi iskolák ügyében is történtek pozitív lépések, vagy az R7-es autópálya forszírozása...

Felteszem a kérdést, helyes mindenáron odaállni olyanok mellé, mint Fico? Akiről köztudott volt, hogy az oligarcháknak osztotta a helyeket a választási listáján? Nem volt nyilvánvaló az általuk kezelt közbeszerzések körüli korrupció? Akik Ficóval egy időben politizáltak, azok mind tudtak ezekről az ügyekről. Azok ismerték őt.

Jobb lett volna, ha 2016-ban egy Smer-SNS-Kotleba kormány alakult volna? Vagy emlékszünk a rosszhírű Smer-SNS-HZDS kormányra, 2006 és 2010 között. Nem lett volna jobb nekünk akkor, ha az MKP bent van a kormányban? Van az a pragmatizmus, ami azt mondja, hogy a kisebbségek számára csak a végrehajtó hatalomon keresztül lehet intézni dolgokat és meg lehet a politikai partnereket szelídíteni. Mert az is tagadhatatlan, hogy a szlovák-magyar viszony az elmúlt négy évben normalizálódott. Nem köpködnek ránk, ahogy a korábbi időszakban.

Nem az elmúlt négy évben, hanem már 2010-et követően vált feszültségmentessé a két nemzet kapcsolata, és ez aztán tartósnak bizonyult. De érvényes a mondás, aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.

Pár hét múlva valakit meg fognak enni a disznók?

Ez február 29-én, a választásokon teljes mértékben ki fog derülni. Világossá válik, a választók hogyan vélekednek arról, hogy a Híd összeállt Ficóékkal és az utolsó percig képesek védték ezt a koalíciót. Az, hogy most már azt mondják, kiismerték a partnerüket, akkor sem hiszem, hogy újra nem lépnének koalícióra velük. Mert egy klaszikust idézve ,, ez volt a legjobb megoldás” .

Pontosan azt mondták a 2016-os kampányban, hogy el tudnak képzelni olyan kormányt, amelyikben Fico nem vesz részt...

Emlékszünk még egy másik szlogenre is abból az időből, charakter rozhoduje, azaz, a jellem a döntő. Ez akkor félrevezető volt, mert jellemhiányban szenvedett az, aki ezt kijelentette?

Az a jellem mondjuk nagyon akart kétnyelvű feliratokat az állomásokon...

Én értem a célzást. A koalíciós partnerét, Andrej Dankót, aki jogtalanul használja a jogi titulust, őt is csak arra szólította fel, vonja le a személyi konzekvenciát. Levonta? Nem. Távozott a tisztségéből? Nem. Továbbra is ő a házelnök. Ha ilyen laza módon állunk hozzá, akkor semmi probléma sincs. De a tisztesség nem lehet az alku tárgya. Az adott szó kötelez. Engem a szüleim erre tanítottak.

-Sidó Árpád-