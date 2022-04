Párizs növeli az Ukrajnának nyújtott katonai és humanitárius segítséget

Franciaország növeli az Ukrajnának nyújtott katonai és humanitárius segítséget - közölte Emmanuel Macron francia elnök szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel folytatott telefonbeszélgetése során.

Emmanuel Macron (TASR/AP)

Macron ismételten hangoztatta "nagy aggodalmát" az ukrajnai városok elleni orosz tüzérségi támadás és a délkelet-ukrajnai Mariupol kikötővárosban kialakult "elviselhetetlen helyzet" miatt - áll a francia elnöki palota közleményében.

Az ukrán elnök köszönetet mondott "a nagy mennyiségű katonai felszerelés küldéséért, amely hozzájárul az ukrán ellenálláshoz". Macron közölte, hogy megnövelik ezt a támogatást, ugyanúgy, mint Franciaország által nyújtott humanitárius segítséget.

A francia szakértők küldöttsége, amely bizonyítékok gyűjtésében vesz részt, hogy megakadályozza a büntetlenséget és lehetővé tegyék az orosz agresszió keretében elkövetett bűnök ügyében történő nemzetközi ítélethozatalt, folytatja a munkáját - mondta Macron.

Az Egyesült Államok, Franciaország, Csehország és más szövetségesek több száz, nagy hatótávolságú tüzérségi eszközt szállítottak Kijevnek, hogy segítse Moszkva Donyec-medencei offenzívájával szemben. Párizs korszerű Caesar önjáró löveget szállít Ukrajnának.

Az elnöki hivatal szombati közleménye szerint a francia humanitárius segítség keretében eddig több mint 615 tonna felszerelést - orvosi eszközöket, kórházak számára áramfejlesztőket, élelmiszert, elszállásoláshoz szükséges felszereléseket és mentőautókat - szállítottak Ukrajnába.

Macron hangsúlyozta, hogy "a második elnöki mandátuma során aktívan kíván munkálkodni Ukrajna szuverenitásának és területi épségének a helyreállításán, továbbra is szorosan együttműködve az európai partnerekkel és szövetségesekkel". Arról is szólt, hogy Franciaország továbbra is kész hozzájárulni egy olyan szerződés megkötéséhez, amely biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának.

Macron közölte Zelenszkijjel, hogy "aggódik" a csütörtöki kijevi tüzérségi támadások és a "mariupoli elviselhetetlen helyzet" miatt, amely annak ellenére folytatódik, hogy több ízben is felszólították az orosz elnököt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot.

MTI