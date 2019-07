Párizsban megdőlt a több mint hetvenéves melegrekord

Az eddigi 40,4 fokos melegrekordot 1947. július 28-án mérték a francia fővárosban, ahol a Météo France csütörtökre 42 fokra jelezte előre a legmagasabb hőmérsékletet.

Hétfő óta sújtja erős hőhullám Franciaországot, egy hónapon belül a második, és ezúttal szinte az egész ország területét érinti: a száz megyéből nyolcvanban rendelt el hőségriasztást a Météo France, amire még soha nem volt példa. Párizsban és környékén szerda óta a legmagasabb a készültség, a többi megyében egy fokozattal alacsonyabb riasztás van érvényben.

A csütörtökre virradó éjjel volt nagy valószínűséggel a valaha mért legmelegebb éjszaka Franciaországban 21,4 fokos átlaghőmérséklettel, de a rekordot csak délután 6 óra után érvényesítik a hatóságok. Párizs utcáin egész éjjel nem ment 28 fok alá a hőmérők higanyszála.

Június végén csaknem egy hétig tartó kánikula volt Franciaországban: az intenzitása és kora nyári időpontja miatt rendkívüli hőhullám egy napján egyszerre több francia településen mértek az előző hőségrekordnál sokkal magasabb hőmérsékletet, s megdőlt a hőség abszolút rekordja is: június 28-án 46 Celsius-fokot mértek az Hérault megyei Vérargues faluban. Ez a rekord nagy valószínűséggel most nem fog megdőlni, de az ország északi részén lévő nagyvárosokban mindenhol megdőlhet a helyi abszolút melegrekord, erre számítanak Lille-ben, Rouenban, Dijonban és Strasbourgban is.

Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter arra emlékeztetett, hogy a legmagasabb szintű riasztás egészségügyi készültséget von maga után, hiszen először tapasztaltható ekkora meleg az északi megyékben, ahol a lakosság nem szokott hozzá ilyen hőséghez, ezért már nemcsak a kiemelten veszélyeztetett emberekre, az utcán élőkre vagy az egyedül élő idősekre figyelnek kiemelten a hatóságok, hanem mindenkire, miután az akár halálhoz is vezető kiszáradás fizikai megterhelés esetén bárkit érinthet.

Az egyre gyakoribb és a szakemberek szerint rendszeressé váló hőhullámok miatt a francia hatóságok számos elővigyázatossági intézkedést hoztak.

A kánikulát a felszínközeli ózon koncentrációjának megemelkedése kíséri, ezért Párizsban, Lille-ben, Lyonban és Annecy-ban kitiltották a leginkább szennyező gépjárműveket, a helyi lakosoknak pedig a hőhullám idejére ingyenessé tették a parkolást. Az uszodák sok helyen este 10 óráig, máshol éjfélig tartanak nyitva, és a közparkokat sem zárják le éjszakára, bárki ott töltheti az éjszakát. A mezőgazdaságot sújtó szárazság miatt a kormány előrehozta a termelőknek szánt uniós támogatások átutalását, ami egymilliárd eurós azonnali terhet jelent az államkincstárnak.

A kánikula miatt jelentősen megemelkedett a lakossági áramfogyasztás a héten, de a szolgáltatók szerint a termelés elegendő, mindent igényt ki tudnak elégíteni.

A francia állam vasúttársaság, az SNCF azt kérte, hogy aki teheti mondja le vagy halassza el csütörtökre tervezett útját, miután nem minden szerelvény légkondicionált, a hálózaton pedig jelentős késések várhatók.

Az előrejelzések pénteken nyugati irányból viharokkal érkezik a felfrissülés, s a hőmérséklet az egész országban 30 fok közelébe csökken.

(MTI)