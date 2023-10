Párkányban 475-ödször lesz Simon-Júda!

A 475. Simon-Júda vásárra készül Párkány városa, az ország egyik legnagyobb vásárát idén október 12-e és 15-e között tartják, és a szokásos útlezárással, valamint változással jár az autóbusz-közlekedésben – hívta fel a figyelmet az önkormányzat.

Cséfalvay Á. András felvételei a covid-időszak előtti utolsó, 2019-es vásáron készültek

A város egyik legnagyobb kulturális-társadalmi események lebonyolítása nem változik a tavalyi évhez képest. Az árusok csütörtöktől vasárnapig kínálják portékájukat, a sétálóutca idén is a kézműveseké lesz, és a nagy érdeklődés miatt kiterjesztik a városháza előtti területre is. A sétálóutcán idén borok utcája is lesz, nem hiányozhatnak az ételes és italos sátrak sem, a vásárt gazdag kulturális program kíséri.

(TASR)