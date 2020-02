Parlament: Az egész napot kitöltötte a 13. nyugdíj bevezetéséről szóló vita

Az 58. parlamenti ülés harmadik napján a képviselők a 13. nyugdíj bevezetéséről szóló javaslatot vitatták meg. A vita végén eljutottak az autópályák eltörléséről szóló javaslathoz is, hátra van még a családi pótlék megduplázásáról szóló indítvány. Mindhárom javaslatot gyorsított eljárásban tervezik elfogadni. A parlament egyszerre fog szavazni a javaslatokról, miután a képviselők megvitatták azokat.

A vitába főleg ellenzéki képviselők kapcsolódtak be, néhány megnyilvánulásukra a koalíciós Smer-SD képviselői is reagáltak. Az ellenzéki felszólalások főleg a kormány korrupciós ügyeiről szóltak, ami miatt Ján Richter (Smer-SD) munkaügyi miniszter már napközben is bírálta a kollégáit, szerinte inkább a gyorsított eljárás okaival kellett volna foglalkozni. „A több óráig tartó vita ellenére nem sok mindenhez tudok hozzászólni, mert itt többen valamiféle választási gyűléssel keverték össze az ülést, és arra használták ki a rendelkezésükre álló időt, hogy prezentálják a választási ígéreteiket” – mondta az ellenzékre utalva Richter.

Ľubomír Galko független képviselő is szót kért, hogy megindokolja, az SaS-ből távozott képviselők miért szavazták meg az ülés megnyitását.

„A legfontosabb érvünk az, hogy mi nem csupán 13., hanem 14. nyugdíjat is akarunk adni a nyugdíjasoknak. Ha a Smer-SD, az oligarchái és a cinkosai 12 év alatt el tudtak lopni öt milliárd eurót, nem okozhat problémát bevezetni a 13. és a 14. nyugdíjat”

– jelentette ki az ülés végén Galko. Richter azt válaszolta, hogy akkor fog hinni neki, ha támogatni fogja a 13. nyugdíj bevezetéséről szóló kormányjavaslatot, illetve annak gyorsított eljárás keretében történő elfogadását.

A parlament február 21-én, pénteken ülésezik tovább. A kormányjavaslatok megvitatása után kerül terítékre az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatos határozat.

TASR