A parlament elfogadta Matovič inflációs csomagját, az OĽaNO büszke rá, hogy támogatták őket Kotlebáék

Az OĽaNO, a Sme rodina, a Za ľudí, az ĽSNS, valamint a Kotlebának hátat fordító képviselők kedden késő este megszavazták Igor Matovič pénzügyminiszter inflációellenes csomagját.

Fotó: TASR

A javaslat az 5 és 18 év közötti gyerekek szabadidős tevékenységeinek költségeire havonta 60 euró összegű juttatást ír elő. Emellett az adóbónusz emelésével és a gyerekek után járó kedvezmények emelésével is számol. Mindez a jövő évben 1,2 milliárd eurós költséget eredményezhet.

A javaslatot 83 parlamenti képviselő támogatta. Matovič felszólította Zuzana Čaputová államfőt, hogy ne vétózza meg a törvényt, és „ne vegye el a segítséget a családoktól”.

A pénzügyminiszter javaslatát gyorsított eljárásban tárgyalta a parlament. „Büszke vagyok arra, hogy csatlakoztak hozzánk az ĽSNS és a Život képviselői” – hangoztatta Matovič a szavazás után.

Matovič csomagja néhány ponton módosult az eredeti javaslathoz képest.

Mi változik a gyermekes családok számára? a júniusban kifizetett családi pótlék egyszeri alkalommal 74,12 euróval 100 euróra nő.

a családi pótlékhoz való hozzáfizetés júliustól 12,14 euróról 30 euróra nő.

az anyagi szükséghelyzetben lévő személyek júniusban egyszeri 100 eurós hozzájárulást kapnak.

a 15 év alatti eltartott gyermek után járó adóbónusz a jelenlegi 43,60 euróról júliustól 70 euróra, 2023 januárjától pedig legfeljebb100 euróra emelkedik. A 15 év feletti eltartott gyermek után járó adóbónusz a jelenlegi 23,57 euróról júliustól 40, jövő januártól pedig 50 euróra nő.

a 25,88 eurós családi pótlék július 1-jétől 30, 2023. január 1-jétől pedig 50 euróra emelkedik.

havi 60 eurós szabadidős hozzájárulást kapnak az 5 és 18 év közötti gyermekek.

Első olvasatban is a fasiszta és szélsőséges képviselők támogatásával szavazta meg a parlament Igor Matovič szociális csomagjának további tárgyalását – a plénumban akkor 82 szavazatot kapott a jogszabály. A csomagról Martin Beluskýval, a ĽSNS alelnökével is tárgyalt Igor Matovič. Habár a pénzügyminiszter előbb csak arról beszélt, hogy a fasiszta képviselővel csak a törvényhez kapcsolódó szakmai kérdéseit válaszolta meg, később elismerte, hogy a jogszabály elfogadásának a támogatása is szóba került.

Igor Matovič csomagjának elfogadását ellenezte az SaS, amely szerint a mintegy évi 1,2 milliárdba kerülő csomag nem azokon segít, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá, emellett pedig nincs fedezete. A pénzügyminiszter például az önkormányzatoktól vonna el 550 millió eurót, ami miatt az érdekvédelmi szervezeteik sztrájkkészültséget hirdettek.

A Slovnaft-adóról csak szerdán szavaznak a képviselők, az SaS az üzemanyag jövedéki adóját csökkentené.



(TASR/para)