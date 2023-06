A parlament elnöke úgy tippeli, vagy Robert Fico alakít kormányt, vagy Peter Pellegriniék

Nem sikerül kormányt alakítani, ha a pártok nem egyeznek meg abban, hogy félreteszik a társadalmi-kulturális kérdéseket a következő kormányzati ciklusig – jelentette ki Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a JOJ televízió csütörtök esti vitaműsorában.

„Ezt muszáj lesz elfogadnia Šimečkának is, Majerskýnak is” – jegyezte meg. Ugyanakkor vitapartnere, Michal Šimečka, a Progresívne Slovensko (PS) elnöke ezzel nem értett egyet. Viszont mindketten úgy gondolják, a koalíciós megállapodásokról csak a választás után fognak beszélni. „Ki kell várni, hogyan végződik a választás” – mondta Kollár.

Szerinte csak két lehetőség van – vagy Robert Fico (Smer-SD) fog kormányozni valakikkel, vagy a Hlas-SD például a PS-szel, a KDH-val, a Sme rodinával vagy az SaS-szel.

Kollár kitart amellett, hogy Ficóval nem fog kormányozni.

Šimečka kész a párbeszédre a KDH-val és a konzervatívokkal. Megismételte, hogy az élettársi kapcsolat az egyik központi kérdés a PS számára. „Meglátjuk, kinek adnak felhatalmazást a választók, ki mennyi mandátumot szerez” – jelentette ki, mondván, a választók döntik el, kinek lesz erősebb tárgyalási pozíciója.

Annak kapcsán, hogy Szlovákia körülbelül 800 millió eurós uniós támogatástól esik el, Kollár kijelentette, a túlzott transzparencia is a korrupciót segíti elő az országban. Szerinte a korábbi kormányoknál azért tudtak most több uniós pénzt felhasználni, mert volt lehetőség átcsoportosítani azokat a járvány vagy az ukrajnai menekültek fogadása miatt. „Egyébként ugyanúgy katasztrofális lett volna az eredmény” – jelentette ki Kollár. Šimečka szerint az összes garnitúra kudarcot vallott az uniós pénzek felhasználásánál. „Nem tudtuk és most sem tudjuk menedzselni az uniós alapokat” – szögezte le. Ugyanakkor szerinte nem csupán egyetlen miniszter asszony felelős ezért, hanem az egész kormány.

