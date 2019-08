A parlament felfüggesztését kérte a királynőtől a brit kormány 

Az ülésszak felfüggesztése azt jelentené, hogy a képviselők nem vonhatnák meg a bizalmat Boris Johnsontól és kormányától, ugyanakkor a parlament nem tudna alkut sem kötni Nagy-Britannia kilépéséről az EU-ból.

Boris Johnson minimális többséget élvez csak a parlamentben, azt is külső támogatással. A Konzervatív Párt belső megosztottsága miatt komoly volt az esélye, hogy valójában Johnsonnak egyáltalán nincs meg a kormányzáshoz szükséges támogatottsága a parlamentben. Hogy ez így van-e, az a parlament felfüggesztésével aligha derülhet ki.

Ahogy arra is alig marad esély, hogy a képviselők esetleg elhalasztassák a kilépés tervezett, október 31-i időpontját.

