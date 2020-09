A parlament vezetősége határozatot terjeszt elő Jozef Chovanec halála ügyében

A parlament vezetősége határozatot terjeszt elő Jozef Chovanec szlovák állampolgár belgiumi halálával, illetve a charleroi repülőtéren történt 2018-as rendőri beavatkozással összefüggésben.

Fotó: TASR

Erről Boris Kollár (Sme rodina) parlamentelnök tájékoztatott, miután hétfőn találkozott Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszterrel. A határozattal a parlament aggodalmát és sajnálatát fejezi ki a történtekkel kapcsolatban, illetve elítéli a belga rendőrség eltúlzott, durva beavatkozását. Egyúttal arra szólítja fel a szlovák kormányt, hogy követelje meg a belga féltől az ügy alapos kivizsgálását, és az elkövetők fegyelmi és büntetőjogi felelősségre vonását. Ezenkívül a kormánynak tájékoztatást kellene kérnie a nyomozás alakulásáról, és a belga rendőrségi egységek Jozef Chovanec elleni fellépéséről.

„Az ügyet ki kell vizsgálni, és igazságot kell szolgáltatni”

– mondta Kollár, miközben hangsúlyozta az eset komolyságát. Elmondta: a határozatot a parlament alelnökeivel közösen fogják előterjeszteni, név szerint Juraj Šeligával (Za ľudí), Milan Laurenčíkkal (SaS), Grendel Gáborral (OĽANO) és Peter Pellegrinivel (független). Egy ellenzéki javaslatról is tudomása van.

„Különbség, ha valaki valamit őszintén akar, vagy ha valaki csak politikai tőkét akar kovácsolni az ügyből, és megpróbál mindenkit besározni”

– jegyezte meg, és egyúttal köszönetet mondott az „ellenzék értelmes részének”, amely csatlakozott a koalíció javaslatához.

Korčok hangsúlyozta: a szlovák diplomácia az elejétől kezdve foglalkozik az üggyel. „Nyomást gyakorlunk, közbenjárunk, de cselekedniük a belga hatóságoknak kell” – mondta. Szerinte már a nyilvánosságra hozott videó is sok mindet elárul.

„Várjuk meg, milyen lesz a nyomozás üteme, és aztán megnézzük, milyen további eszközök állnak a rendelkezésünkre”

– tette hozzá azzal, hogy már most nagy nyomást gyakorolnak a belga politikusokra. Úgy gondolja, hogy a nyomozás is teljesen más lendületet fog venni.

Az ellenzék egy részének az állításait elutasította. Őket szerinte egy tragikus esemény sem tántorítja el attól, hogy gátlások nélkül olcsó politikai jópontokat próbáljanak szerezni. Mint elmondta: foglalkozik az üggyel, de nem tart naponta sajtótájékoztatót, hogy ne okozzon még nagyobb traumát az elhunyt családtagjainak.

„Nem fogok minden résztörténésből műsort csinálni. Az érintett család ezt nem érdemli meg. Minden erőmmel azon leszek, hogy nyomást gyakoroljunk a belga félre. A megfelelő mértékben, a megfelelő módon”

– mondta.

Juraj Blanár (Smer-SD), aki az ellenzéki javaslatot terjesztette elő, elmondta: nyilvánvaló, hogy Korčok és Kollár csak az ellenzék és a nyilvánosság nyomására cselekszik. „Azzal a határozattal, amelyet a kormánykoalíció Pellegrinivel együtt a szerdai parlamenti ülésen fog előterjeszteni, arra a határozatunkra reagálnak, amelyet múlt csütörtökön terjesztettem elő a parlamentben“ – hangsúlyozta azt is hozzátéve, hogy a párt a koalíciós határozatról is kész tárgyalni. Ugyanakkor az szerinte visszafogottabb, és az ő javaslatához képest kevésbé határozott. Ezenkívül úgy véli, hogy a határozatban többek között arra is fel kellene szólítani a belga kormányt, hogy a szlovák kormány és a nyomozás itteni megfigyelői is vehessenek részt a nyomozásban. Szerinte csak így derülhet ki, hogy a belga illetékesek hogyan tudtak e szörnyű tett kapcsán több mint két és fél évig ködösíteni és információkat elhallgatni.

A Smer-SD állásfoglalása szerint, amelyet Ján Mažgút a párt szóvivője bocsátott a TASR rendelkezésére, a koalíció határozata a kormány megalázkodásának a bizonyítéka. Ennek ellenére a párt üdvözli, hogy a parlament mindkét javaslatról tárgyalni fog.



Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter ma arról tájékoztatott, hogy „ha felkérnének bennünket arra, hogy a nyomozóink vegyenek részt egy nemzetközi nyomozócsoport munkájában, élnénk a lehetőséggel. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha a mi nyomozóink is részt vennének ebben” – hangsúlyozta azt is hozzátéve, hogy az eset Belgium területén történt, így az az ottani bűnüldöző szervekhez tartozik.

Jozef Chovanec szlovák állampolgár 2018 februárjában halt meg, miután összetűzésbe került a rendőrökkel Charleroi városában, a helyi repülőtéren. Az eredeti információk szerint a szlovák állampolgár áttörte a biztonsági korlátot, és jogosulatlanul felszállt az egyik repülőgépre. Ezt követően dulakodni kezdett a reptéri rendőrség tagjaival, akik végül elvezették őt, és őrizetbe vették. A korábbi hírek szerint Chovanec a cellában erőszakos önkárosításba kezdett.

Egy ipari kamera felvételei viszont arról tanúskodnak, hogy az illető egészségi problémáinak jelentkezése előtt máshogy történtek a dolgok. A felvételeken az látható, hogy az egyik beavatkozó rendőrnő karlendítéssel köszön öt kollégájának, akik Chovanec mellkasán térdelnek. A náci megnyilvánuláson nevető rendőrök 16 percen keresztül tartották mozdulatlan helyzetben az illetőt úgy, hogy a térdüket a mellkasához szorították.

