Patrick Ness írja A legyek urából készülő film forgatókönyvét

Luca Guadagnino, a Szólíts a neveden rendezője Patrick Nesst kérte fel A legyek urából készülő új filmje forgatókönyvírójának.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

William Golding 1954-ben megjelent regényét többször megfilmesítették már, a jelenleg a Netflixen látható A Társadalom című sorozat ihletőjeként is emlegetik. Luca Guadagnino az új játékfilmes feldolgozást a Warner Bros. filmstúdióban készíti a The Indiewire értesülése szerint.

Az olasz filmrendező a Szólít a szörny szerzőjét, a több irodalmi díjjal kitüntetett Patrick Nesst kérte fel a regény adaptálására. Guadagnino és Ness a hírek szerint nem akarnak eltávolodni a regénytől, az ismert történetet akarják megfilmesíteni, amelynek szereplői az elszigetelten magukra maradt, életükért küzdő iskolás fiúk.

Korábban felmerült egy olyan elképzelés is, amelyben a fiúk helyett lányok szerepeltek volna, ezt a változatot a Marvel kapitányt készítő Nicole Perlman-Geneva Robertson-Dworet alkotópáros jegyezte.

Ness az ifjúsági, fiatal felnőtteknek szóló irodalom népszerű szerzője, akinek a Szólít a szörny című regénye után a Chaos Walking-trilógiájából is film készült. Utóbbit Tom Holland és Daisy Ridley főszereplésével várhatóan jövő januárban mutatják be az észak-amerikai mozik. Ness írta a J. A. Bayona rendezésében született Szólít a szörny forgatókönyvét és a Chaos Walking filmváltozatának forgatókönyvírói között is szerepel.

A milánói karanténban dolgozó Oscar-jelölt Guadagnino elmondta, hogy éppen egy amerikai forgatókönyvíróval akart találkozni a Szólíts a neveden folytatásával kapcsolatban, mikor kitört a koronavírus-járvány Olaszországban, és ez meghiúsította az utazást. Az író nevét nem árulta el, de azt hozzáfűzte, hogy nagy örömmel forgat majd ismét az eredeti filmben is játszó színészekkel, akik között ott lesz Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg és Esther Garrel is.

(MTI)