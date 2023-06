Pattanjon bringára és fedezze fel a Csallóköz gyöngyszemeit – a Capriolo kerékpárjain az élmény garantált!

A kerékpárra a legtöbben úgy tekintenek, mint egy eszközre, amellyel eljuthatunk A pontból B-be. Jobban belegondolva viszont egy olyan sokrétű sporteszközről van szó, amely amellett, hogy hozzájárul az ember kondíciójának javításához és a mozgás által az egészség megőrzéséhez, szemet gyönyörködtető tájakra juthatunk el vele, nem mellesleg pedig pompás családi programot is biztosít.

A csallóközi régió számos gyöngyszemet tartogat a természetkedvelőknek. A legszebb helyekre többnyire autóval nehezen vagy egyáltalán nem juthatunk el, kerékpárral viszont hosszabb ideig csodálhatjuk a természetet, felfedezhetjük annak csodáit, az élmény sokszorozódik.

Ahhoz, hogy önfeledten élvezhessük a biciklizés nyújtotta élményeket, elengedhetetlen, hogy jó minőségű, kényelmes, megbízható és legfőképp biztonságos kerékpárunk legyen.

A Capriolo márkanév bizonyára nem ismeretlen a kerékpározás szerelmeseinek. Nem meglepő, hogy a cég számos elégedett üzleti partnerrel és forgalmazóval rendelkezik Európa-szerte, ezt pedig mindenekelőtt a minőségi kerékpárjaiknak köszönhetik.

A Caprilio kerékpárok Dunaszerdahelyen és Nyárasdon is megvásárolhatóak, kizárólagos szlovákiai forgalmazójuk a Bike Expert by Capriolo.

A nyárasdi bolt 2020-ban nyílt meg, azóta pedig folyamatosan bővült a partnereik száma. Két évvel később az üzlet új helyre költözött, és ebben az évben nyílt meg a dunaszerdahelyi szakkereskedés is.

A Capriolo szaküzleteiben mindent megtalál, amire a kerékpárokkal kapcsolatban szüksége lehet, legyen szó akár alkatrészekről, akár szervizről, vagy épp szakmai tanácsról, sőt, elektromos kerékpárok javításával is foglalkoznak.

A szakboltok mellett bőséges kínálattal rendelkező e-shop is működik, ahol minden fontos információt megtalál az egyes termékekről, azok műszaki adatairól, mintha csak az üzletben tájékozódna.

Az ideális kerékpár kiválasztása előtt amellett, hogy a vásárló minden fontos információt megkap az adott termékről, fontos, hogy ki is próbálhassa azt, hiszen így tudja csak igazán eldönteni, hogy melyik a számára legideálisabb méret és típus.

Ha kerékpár vásárlását fontolgatja, érdemes betérnie a dunaszerdahelyi vagy a nyárasdi szakboltba, ahol minderre lehetősége van, emellett pedig remek alkalom a június 25-én megrendezésre kerülő Tour de Kukkonia 2023 kerékpárverseny és családi bringatúra a dunaszerdahelyi MOL Arénánál.

Az esemény egyik fő támogatója a Bike Expert by Capriolo, az érdeklődők a helyszínen is kipróbálhatják majd a Capriolo bringákat, sőt, akár neki is vághatnak vele a túrának, hiszen a helyszínen is megvásárolhatóak lesznek.

Köztudott, hogy a sportolásra nem kell feltétlenül sok pénzt költeni, ez pedig a kerékpározásra is igaz. Bár igénytől, versenyszinttől függően természetesen drágább modellek is szerepelnek a kínálatban, a Capriolo biciklikhez baráti áron is hozzájuthat, és mindemellett garantált a kifogástalan minőség.

Törődjön az egészségével, vegye rá magát a rendszeres mozgásra, hiszen ezáltal nemcsak a teste, hanem a lelke is felüdül majd. Ha a bringázás mellett dönt, erre remek alkalom a Tour de Kukkonia 2023, a Capriolo kerékpárjai pedig speciális kialakításukkal garantáltan hozzájárulnak ahhoz, hogy remekül érezze magát az eseményen és nem mindennapi élményekre tegyen szert.

Elérhetőségek: Bike Expert by Capriolo Fő utca (Hlavná ulica) 162/64, 930 11 Nyárasd (Topoľníky) Fő út (Hlavná) 5929, 929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Streda) E-mail: info@capriolo.sk Tel.: 0917 593 688 Facebook: Capriolo Slovakia

(PR-cikk)