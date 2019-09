Patthelyzet a dunaszerdahelyi VMK-nál – szembement Hájos és a pályázati bizottság javaslatával az MKP-sok fele!

Dunaszerdahelyen jelenleg az önkormányzati fenntartású iskolák és óvodák, valamint a városi hivatal vezető beosztású alkalmazottait versenypályázaton való részvételük alapján választják ki, az oktatásügyi intézmények vezetőit konkrétan ötéves időszakra. A városi fenntartású szociális és kulturális intézmények esetén azonban ez eddig nem így működött. Hájos Zoltán polgármester még a júniusi testületi ülésen jelezte, hogy a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat tavaszi versenypályázatai őt is inspirálták, ezért „frissítenék” fel egy pályázattal a Szociális Szolgáltatások Központja, az idősek otthona és a már említett művelődési központ vezetését.

A szavakat tettek követték, július 25-én kiírták a pályázatokat, melyekre augusztus 30-ig lehetett jelentkezni. A szeptember eleji borítéknyitást követően szeptember 12-én és 13-án zajlottak a meghallgatások az egyes intézmények esetében. A pályázati bizottság elnöke mindhárom esetben a képviselő-testület adott területével foglalkozó bizottságának elnöke volt (szociális és egészségügyi: Puha György, kulturális: Gútay László), tagjai pedig az említett bizottságok két-két tagja, az egyik alpolgármester (A. Szabó László vagy Karaffa Attila), a városi hivatal vezetője, Bubniak Júlia, oktatásügyi, szociális és kulturális főosztályának vezetője, Molnár Tímea, valamint az érintett intézmény egy alkalmazottja voltak.

A versenypályázat egy írásbeliből és egy szóbeli meghallgatásból állt, utóbbi során a jelentkezőknek be kellett mutatniuk az intézménnyel kapcsolatos koncepciójukat. Összesen 150 pontot lehetett megszerezni, az írásbeli ebből mindössze 10 pontot ért, a kvalifikációra és egyéb előfeltételekre, valamint a koncepcióra ugyancsak összesen 70-70 pontot adhattak a bizottsági tagok – egyenként 10-10 pontot.

A művelődési központ igazgatói posztját hárman pályázták meg. Egyikük a jelenlegi igazgató, Ibolya Ildikó, másik a városi hivatal kulturális, ifjúsági és sport ügyek önálló alosztályának vezetője, Takács Tímea, a harmadik pedig Lépes Anikó néptánc-koreográfus.

Rendkívül szoros eredmény született, az intézményt 16 éve vezető Ibolya Ildikó 3 ponttal maradt alul Takács Tímeával szemben (130, ill. 133).

Lépes Anikó tőlük lemaradva 100 pontot kapott. A kvalifikációs és egyéb feltételek tekintetében ugyan Ibolya Ildikó kapott összesen 5 ponttal többet, az írásbelit viszont Takács Tímea teljesített maximumra, Ibolya három pontot vesztett, így ha innen nézzük kettejük között a felvázolt koncepcióra adott pontszám döntött. Takács Tímea a megszerezhető 70-ből 64-et, Ibolya Ildikó 59-et kapott. Összesítve így 133 ponttal lett első, és minden gördülékenyen ment egészen addig, míg a képviselő-testület elé nem került a javaslat.

A testület ugyanis nem hagyta jóvá a polgármester által beterjesztett javaslatot Takács Tímea kinevezéséről. Pontosabban 21 képviselőből azt csak 9-en támogatták, 11-en tartózkodtak, 1 pedig nem szavazott. A testület kettéoszlott, és ilyen még nem fordult elő ebben a választási ciklusban. Nem egy MKP és a többiek típusú szembenállásról volt szó, épp ellenkezőleg, az MKP-s többség egyik fele, köztük a két alpolgármester megszavazta volna a bizottság és a polgármester által javasolt jelölt kinevezését, a másik fele pedig a függetlenekkel együtt tartózkodott.

"Patthelyzet alakult ki. A korábbi igazgatónőnek szeptember végével megszűnik a funkciója, októbertől pedig nem lesz, aki betöltse azt" - értékelte a kialakult helyzetet A. Szabó László. Úgy látta, hogy a testület megkérdőjelezte a pályázati bizottság munkáját, ezzel viszont a másik táborból Antal Ágota, Horváth Zoltán és Dakó Sándor sem értett egyet. Ők úgy vélték, a képviselő-testület véleményt formált.

Vita alakult ki arról, hogy a polgármester a testület elutasítása ellenére kinevezheti-e Takács Tímeát, de nem jutottak dűlőre. Mindenesetre a javaslat is úgy fogalmaz, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára kinevezi XY-t, vagy pedig nem.

Végül a képviselők Hodosy Szabolcs és A. Szabó László javaslatára arra jutottak, hogy a polgármester október 1-től megbízhat valakit a VMK igazgatói funkciójának ellátásával addig, míg lefolytatnak egy újabb pályázatot. Próbáltuk elérni az ülés után telefonon a polgármestert, de telefonja ki volt kapcsolva.

Könnyű dolga volt ugyanakkor a pályázati bizottságnak és a testületnek is a Szociális Szolgáltatások Központja esetében, az intézményt jelenleg vezető Bíró Johannának ugyanis nem volt ellenfele.

Mivel azonban a győztes pályázónak is el kellett érnie legalább 100 pontot az értékelés során, így neki is készülnie kellett koncepcióval. Végeredményben ő is 133 pontot szerzett összesítve, a koncepcióját 61 pontra értékelték (70 a maximum). A 2017 januárjától önálló jogalanyisággal rendelkező intézményt így a jövőben is Bíró Johanna vezetheti.

Pongrácz Kálmán

Az idősek otthona igazgatói posztjáért a nagymegyeri városi képviselői tisztséget is betöltő jelenlegi igazgató, Pongrácz Kálmán mellett Végh Zsuzsanna mérnök szállt harcba, ő azonban nem érte el a szükséges 100 pontot sem, mindössze 71-et kapott, míg

Pongrácz gyakorlatilag minden tekintetben kétszer annyit (141-et, koncepció: 65).

Az újonnan megválasztott igazgatók megbízatási ideje október 1-jétől kezdődik, a művelődési központ esetében pedig egyelőre kérdéses, hogy mi lesz.

