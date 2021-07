Patti Smith, Bruce Springsteen és Carlos Santana is fellép New York-i újjászületés koncerten

Patti Smith, Andrea Bocelli, LL Cool J, Elvis Costello, Wyclef Jean, Barry Manilow, Carlos Santana és Rob Thomas is fellép azon az óriáskoncerten, melyet a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások feloldása alkalmából, az "újjászületés ünneplésére" rendeznek a New York-i Central Parkban augusztus 21-én.

A fellépők névsorát kedden ismertette Bill de Blasio főpolgármester.

Korábban már közölték, hogy fellép a nagyszabású koncerten Bruce Springsteen, Jennifer Hudson és Paul Simon is, valamint az Earth, Wind & Fire, a The Killers és a New York-i Filharmonikusok is jelezték részvételüket.

A showműsort, melynek megtervezésével Clive Davis producert bízták meg, várhatóan mintegy 60 ezer néző követheti figyelemmel. A jegyek 80 százaléka ingyenes, a koncertet a CNN televízió is közvetíti.

Aki a helyszínen szeretné nézi az előadást, annak igazolnia kell, hogy megkapta a koronavírus elleni oltást - közölte a főpolgármester.

A showműsort megelőző héten élő koncerteket tartanak New York négy másik városrészében: Staten Islanden, Brooklynban, Queensben és Bronxban.

Az Egyesült Államok keleti partvidékén fekvő New York volt 2020 tavaszán az amerikai koronavírus-járvány fő gócpontja.

A Central Park szívében, a Nagypázsiton már több legendás nagykoncertet tartottak, köztük Simon és Garfunkel 1981-es koncertjét és a Global Citizen 2019-es fesztiválját, ez utóbbin 60 ezren vettek részt.