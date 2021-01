Paul McCartney lánya az Abbey Road-i lemezstúdióról forgat dokumentumfilmet

Mary McCartney filmjének címe If These Walls Could Sing (Ha ezek a falak énekelni tudnának). Az 51 éves fotós, filmkészítő, Paul McCartney és a néhai Linda McCartney idősebb lánya forgatja az első egészestés dokumentumfilmet a stúdióról, ahol a Beatles dalai nagy részét felvette.

A hangstúdió neve a Beatles 1969-es albumával vált híressé, amelynek ikonikus borítóján az együttes tagjai az Abbey Road zebráján kelnek át.

A filmben számos híresség szólal meg, az interjúk mellett a nézők a kulisszák mögé is benézhetnek.

We are thrilled to announce @JBattsek and Ventureland's first project with us! The feature documentary directed by Mary McCartney, 'If These Walls Could Sing,' tells the legendary story of @AbbeyRoad Studios. To find out more visit https://t.co/BYDWFAUdVL



Photo: Grace Guppy pic.twitter.com/vi8b0dEEPl