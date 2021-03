Pčolinský egy titokzatos levéllel és külföldi kirándulásával védekezik azzal szemben, hogy Zoroslav Kollár megkente

A Specializált Büntetőbíróság anonimizált döntéséből kiderül, miért is hagyta jóvá a bíró Vladimír Pčolinský volt SIS-igazgató vizsgálati fogságát, miután két héttel ezelőtt letartóztatták.

Vladimír Pčolinský (Fotó: TASR)

Pčolinskýt ugye azzal gyanúsítják, hogy pénzt fogadott el közvetett módon a más ügyekkel is gyanúsított Zoroslav Kollár multimilliomos vállalkozótól, aki szintén előzetes letartóztatásban van. A bírósági döntés, mely a Denník N birtokában, arról tanúskodik, hogy a bíró az ügyész érveit vette figyelembe. A döntés március 14-én született, Pčolinský azonban fellebbezett ellene.

Az anonimizált dokumentumból kiderül, hogy a gyanú két személy vallomásán alapszik, akiknek az ügyész szerint nem lehetett alkalmuk arra, hogy előre egyeztessenek erről. Az egyik a tavaly szeptemberben letartóztatott, de a rendőrséggel való együttműködése miatt később szabadlábra helyezett Ľudovít Makó, aki a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi hivatalának vezetője volt, a másik pedig Boris Beňa, aki pedig a letartóztatása előtt Pčolinský helyettese volt.

Zoroslav Kollár a gyanú szerint felajánlotta a SIS vezetőjének és helyettesének, hogy fizetne azért, ha a SIS nem végezne hírszerzési munkát vele kapcsolatosan és nem gyűjtene bizonyítékokat róla.

Állítólag Beňa és Pčolinský is belement, és valamikor a tavalyi év augusztusának elején, Kollár egy bizonyos községben lévő kastélyban adott át egy 40 ezer eurót tartalmazó borítékot Makónak, amit néhány nappal később ő továbbított Beňának. A SIS igazgatóhelyettese azt még állítólag aznap ketté osztotta, majd összegumizta a két részt, és az egyikkel átment Pčolinskýhoz, hogy odaadja neki.

Két héttel később pedig, amikor a SIS emberei megszerezték Zoroslav Kollár egy újabb telefonszámát, amit lehallgathattak volna, Pčolinský vagy Beňa utasításba adta, hogy ezt ne tegyék. Az ügyész szavai szerint Beňa vagy Makó arról is beszélt a vallomásában, hogy a Kollártól rendszeresen érkezett a kenőpénz.

Pčolinský és Kollár is tagadják, hogy ebben részt vettek volna. Pčolinský szavai szerint nem is ismerte a vállalkozót, csak egyszer látta őt egy étteremben. Makó és Beňa vallomásait célzatosnak nevezte, amelyekkel szerinte amazok szerettek volna előnyöket szerezni a büntetőügyeikben. Pčolinský szerint Kollár lehallgatásának leállítása nem az ő tevékenységével függ össze, és ezt szerinte a SIS-en belülről többen is igazolhatják.

Ugyancsak érvel azzal, hogy tavaly július 22. és augusztus 10. között külföldön nyaralt, így nem lehetett ott, amikor Beňa állítólag pénzt hozott neki. Az ügyész jelezte, hogy ezt az alibit még vizsgálja.

Pčolinský ugyanakkor egy rejtélyes névtelen levelet is felhozott a védelmére, amit állítólag a lakása alatti közös garázsban talált, és amelyben állítólag fel voltak sorolva bizonyos személyiségek, akiknek neve már szerepelt a médiában, azzal együtt, hogy milyen ügyekhez kötik őket. Pčolinský szerint a levél arra utalt, hogy lejáratni készülnek őt, ugyanakkor ez a bizonyos levél nem szerepel az ügyiratban.

Az ügyész szerint megdöbbentő, hogy ezt az állítólagos levelet, mely Pčolinský szerint nála van otthon, nem adta már át a rendőröknek akkor, amikor letartóztatták.

A vizsgálati fogságáról szóló döntésben szerepel az is, hogy Pčolinský egy meg nem nevezett tanúnál érdeklődött Beňáról, az ügyéről, hogy szabadon engedik-e, illetve arról, hogy mit mondott a vallomásában.

(Denník N)