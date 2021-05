A pedagógusok utazhatnak Nagyszombatba, Dunaszerdahelyen csak jövő héttől lesz újra AstraZeneca

Annak ellenére, hogy Dunaszerdahelyen is van oltóközpont, több pedagógus is jelezte portálunknak, hogy a hétvégén esedékes második oltásukra Nagyszombatba hívták őket. Ennek egyik oka, hogy Dunaszerdahelyen most a Pfizer vakcinájával oltanak, míg a pedagógusok februárban elkezdett beoltásánál AstraZenecát használtak.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

„Akiknek most Nagyszombatba kell menniük, azok még március 6. előtt lettek beoltva a kórházban Nagyszombatban vagy Dunaszerdahelyen”

– árulta el érdeklődésünkre Berényi József a dunaszerdahelyi vidékfejlesztési szakközépiskolában működő oltóközpontot fenntartó Nagyszombat megye alelnöke.

A dunaszerdahelyi kórházban korábban 1200 pedagógiai alkalmazottat oltottak be AstraZenecával, előtte és utána is viszont csak Pfizer-vakcinát használtak.

Berényi szerint a minisztérium pillanatnyilag egy helyre koncentrálja az adott vakcinával beoltandó személyeket. Mivel pedig a pedagógusok AstraZenecát kaptak, és Dunaszerdahelyen jelenleg a kórházban és az nagy kapacitású oltóközpontban is (múlt héttől) Pfizer elérhető, emiatt kell utazniuk.

További lehetséges ok, hogy rendszerint második oltásra is oda rendelik az embereket, ahol megkapták az elsőt. Egy további pedagógus arról értesített bennünket, hogy ő Pozsonyban kapta az elsőt, és csütörtökön épp ott kapta meg a másodikat is.

Berényi ugyanakkor közölte, hogy akik a dunaszerdahelyi iskolai oltóközpontban lettek beoltva, azoknak a jelenlegi hírek alapján nem kell majd sehova utazniuk.

„A jövő hét végére (május 15-16.) az ígéret szerint megkapjuk azt a mennyiségű AstraZenecát, amivel megoldható azok átoltása, akik március 6-án kapták meg az elsőt” – árulta el.

Elkezdődik tehát a második oltások beadása a vidékfejlesztésiben, Berényi viszont közölte azt is, hogy egyelőre nem állnak le az elsővel sem.

A mostani hétvégén ismét hozzávetőlegesen 2 ezer személy kapja meg a Pfizer oltóanyagának első adagját, a jövő hétvégén pedig egyik nap oltanak majd az AstraZenecával másodszor, míg a másik napon ismét Pfizerrel adnak be első adagokat

Egyelőre nem tudni, hogy melyiket melyik napon, de az sms-ben kiküldendő behívókban ez már Berényi szerint szerepelni fog.

Továbbra sem kerültünk közelebb viszont ahhoz, hogy a megyén belül Galántán is létesüljön a dunaszerdahelyihez hasonló nagy kapacitású oltóközpont. „A szándék továbbra is megvan, és a városvezetés is támogatja, csak egyelőre nincs oltóanyag ahhoz, hogy ezt megnyithassuk. Május második felében viszont jelentős mennyiségű Pfizer érkezhet az országba, akkor meglátjuk, hogy dönt a minisztérium” – emlékeztetet Berényi.

(SzT)