Pedro Almodóvar egy színes és drámai westernen dolgozik

Csütörtökön mutatták be Pedro Almodóvar Oscar-díjas spanyol filmrendező Tilda Swintonnal forgatott rövidfilmjét a 77. Velencei Filmfesztiválon. A rendező hangsúlyozta: nagy szükség van rá, hogy a pandémia után a mozik újból megnyíljanak, és azt is elárulta, hogy egy westernen dolgozik.

Tilda Swinton és Pedro Almodóvar (Fotó: AP/SITA)

A Velencei Filmfesztiválon részt vevő spanyol rendező csatlakozott azoknak a filmeseknek a kórusához, akik a pandémia után a mozik újranyitását sürgetik, azzal érvelve, hogy a filmek a filmvászonra készültek, és nem házimozizásra.

A Lidón megrendezett filmmustra az első nagy nemzetközi filmfesztivál a Covid-érában, amit hagyományosan, közönség előtt tartanak meg. A szervezők szigorú biztonsági intézkedésekkel gondoskodnak a járvány terjedésének megelőzéséről, a vetítések fél- vagy egyharmad házzal zajlanak, mérik a testhőmérsékletet és kötelező a maszkviselés és a fertőtlenítés.

Almodóvar a The Human Voice című kisjátékfilmjének premierje alkalmából arról is beszélt, hogy miközben a streamingplatformok fontos szerepet töltöttek be, mivel gondoskodtak a karantén hónapjai alatt az emberek szórakoztatásáról, ugyanakkor szerephez jutottak egy veszélyes jelenség terjedésében is: az elkényelmesedésben, amikor az emberek otthon élnek, esznek és dolgoznak, mintegy "bebörtönzik" magukat. Mint mondta: "ennek ellenszéruma a mozi", ahol az emberek együtt sírhatnak és nevethetnek a mellettük ülő idegenekkel.

"Ha egy olyan platformra tenném fel a filmemet, mint a Netflix, elveszíteném a kapcsolatot és a találkozási pontot a közönséggel. Ezért kell elmondani az embereknek, hogy menjenek moziba, színházba, mert van, amit csak a filmvásznon lehet felfedezni, a sötétben, ismeretlenekkel együtt" - fogalmazott.

Tilda Swintont, aki Almodóvar kisjátékfilmjének sztárja volt, Arany Oroszlán-életműdíjjal tüntették ki a szervezők Velencében. A ceremónia színpadán bevallotta, hogy nehezen találta a megfelelő köszönőszavakat, hogy háláját kifejezze. Mint mondta, azt tudja elmesélni, mit jelent számára az, hogy ezen az estén a közönség előtt állhat a filmvászon előtt, és mit jelent, hogy filmet nézhet Velencében: "Tiszta örömöt".

(MTI)