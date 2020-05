Pék Dezső, a felbári vb-ezüstérmes jegesúszó már nagyon várja az újabb sikerélményt

A 2020-as év elején Bledben, a téli úszó-világbajnokságon lemaradt a dobogóról Pék Dezső (felvételeinken), aki az 1 kilométeres távon a Masters E kategóriában a negyedik helyen (16:29.19) zárt. Tegyük hozzá: a szlovéniai világversenyen csupán négy másodperc hiányzott a bronzéremhez.

Fotók: Facebook

Korábban viszont a tallini jegesúszó világbajnokságról ezüstéremmel tért haza a felbári Pék fivérek (Dezső és Endre) eredményesebbike. A cseh és szlovák kupagyőztes csallóközi jegesúszó, a Dunaszerdahelyi Sportfanatic Polgári Társulás váltójának egyik ásza az előző időszakban a Gibraltári-szoros, a Loch Ness-i tó átúszása után társaival, Pék Endrével és Nyáry Richárddal a La Manche csatornát is meghódította. Egyébként a háromfős váltó, oda-vissza formátumban tempózott.

Pék Dezső a koronavírus-járvány idején is lelkiismeretesen készül az idei nagy megmérettetésekre.

„Készülök, tervezgetek, figyelem a versenynaptárt, de azt nem tudni, mikor vehetek részt ismét rangos külföldi versenyeken. Nehéz megjósolni, mikor mérettethetem meg magam újra. Kihívások híján nehéz feladat újra és újra kilométereket lapátolni. A sikerélmény számomra is a legnagyobb motivációs tényező”

– nyilatkozta a Paraméternek a csallóközi sportember, aki heti hat edzéssel készül a folytatásra.

„A Bős és Csilizpatas közt található Bendő horgásztóban tempózok a leggyakrabban. De a misérdi tavak hűsítő vizét is tesztelem. Sajnos, egyre gyakrabban fordul elő, hogy az újgazdagok a tavakat is leprivatizálják, a természetes fürdőhelyen már belépőt kérnek”

– fűzte tovább a gondolatsort a sok hazai és külföldi verseny győztese, aki nehéz fizikai munka mellett hódol szenvedélyének.

Terveit is szóba hoztuk.

„Ha minden jól alakul, a járványügyi helyzet lehetővé teszi, és a politikusok sem torpedózzák meg, akkor legközelebb július elején Ausztriában készülök. Nevezetesen a Backwaterman névre keresztelt 14 kilométeres maratonra. Festői környezetben, tiszta vízben úszhatunk. A Sportfanatic csapata augusztusra kapott időpontot az Írországot Skóciától elválasztó Északi-csatorna átúszására. Méghozzá váltóval, oda-vissza formátumban. Ezt még napjainkig senki sem teljesítette. Az Ír-tenger nyáron is nagyon hideg. Tizenhárom fokos vízre, medúzák támadására, kellemetlen áramlatokra számíthatunk. A vírus miatt ennél a vizes kalandnál is temérdek kérdőjellel szembesülünk. Remélem, a mi sportágunk is csakhamar rajtjelet kap” – körvonalazta a leendő kihívásokat, bizakodott a folytatást illetően Pék Dezső.

ái