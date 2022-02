Peking 2022 - Drámai versenyben Marco Odermatt nyerte az óriás-műlesiklást! (Videó)

Rendkívül izgalmas versenyben Marco Odermatt nyerte vasárnap a férfi alpesi síelők óriás-műlesiklását a pekingi téli olimpián. Kékesi Márton a 34. helyen végzett.

Marco Odermatt (Fotó: AP/TASR)

A hóesés miatt - amely már az első futamban is megnehezítette a versenyzők dolgát - a tervezettnél 75 perccel később kezdődött a második szakasz. A szervezők igyekeztek a lehető legoptimálisabb állapotba hozni a pályát, illetve abban bíztak, hogy javulnak a látási viszonyok.

A 89 fős mezőnyben 54-en tudtak lejönni elsőre a lejtőn, közülük az első harminc fordított sorrendben vágott neki a második futamnak, így ennek a bő csoportnak a végére maradtak az izgalmak. Az első öt helyezett között mindössze 19 századmásodperc volt a különbség, úgyhogy komoly esély nyílt arra, hogy változhat a helyzet.

A második futamban a szlovén Zan Kranjec jött le először igazán jó idővel, nagyon agresszíven és koncentráltan síelt az első szakasz nyolcadik helyezettje, és mint később kiderült, az övé lett a legjobb idő a második lecsúszásokat tekintve. Az utána következők közül kiesett az osztrák Manuel Feller, az olasz Luca Di Aliprandini, nagyot hibázott az első futam után negyedik Henrik Kristoffersen, az ötödik francia Thibaut Favrot, a második szakaszt a második helyről kezdő osztrák Stefan Brennsteiner és a harmadik helyezett - aktuális világbajnok - francia Mathieu Faivre is, aki azonban a harmadik helyét meg tudta őrizni.

A nagy nyomást csak a szakági világkupában több mint 200 ponttal vezető, az öt eddigi versenyből négyet megnyerő Odermatt bírta el, aki veszített ugyan előnyéből, de 19 századot megőrzött belőle, így 24 évesen az első világversenyes diadalát aratta. A második futamban övé volt a második legjobb idő Kranjecé mögött.

Kékesi Márton - aki Tóth Zitával együtt vitte a magyar zászlót a múlt pénteki megnyitón - biztonságra törekvő menettel 39. volt az első futam után. A DVTK versenyzője a másodikban is hasonlóan jött le, igyekezett stabilitásra törekedni, de nem volt meg mindig az optimális ritmusa, végül a győztestől 24.19 másodperccel lemaradva 34. lett. Négy éve, Phjongcshangban ebben a számban 42. volt, a pekingi játékokon pedig még műlesiklásban indul majd szerdán.

"A mostani egy taktikus versenyzés volt, mert látva, hogy milyen bukások voltak, nem lehetett úgy menni, ahogy elterveztem, vagy ahogy korábban versenyeztem. A 61-es számmal indultam, és ehhez képest helyezésben tudtam javítani, sőt, még az előző olimpiai helyezéshez is. A győztes időhöz képest százalékban annyira nem. Éppen ezért vegyes érzések vannak bennem. Örülök, hogy meg tudtam csinálni kétszer a pályát. A körülményekhez képest nem tudtam a legjobbat nyújtani, viszont a szituációból kihoztam a legtöbbet" - mondta az MTI-nek a DVTK alpesi síelője.

"Mentálisan volt fontos, hogy most megcsináljam a pályát, van már értékelhető eredményem az olimpián, és ez erőt ad a műlesiklásra. Alapvetően szlalomversenyző vagyok, ezért is ebben várok jobb eredményt magamtól, százalékos időhátrányban is" - tette hozzá Kékesi.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás az első futamban 28. volt, és a másodikban is magabiztosan jött le, így végül a 22. helyen zárt 8.58 másodperc hátránnyal.

A versenyt 47-en fejezték be.

Eredmények: alpesi sí, férfi óriás-műlesiklás, olimpiai bajnok: Marco Odermatt (Svájc) 2:09.35 perc (1. futam: 1:02.93 p, 2. futam: 1:06.42) 2. Zan Kranjec (Szlovénia) 2:09.54 (1:03.71, 1:05.83) 3. Mathieu Faivre (Franciaország) 2:10.69 (1:03.01, 1:07.68) ...34. Kékesi Márton 2:33.54 (1:14.47, 1:19.07)

(MTI)