Peking 2022: Mégsem lesznek NHL-játékosok az olimpián

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt mégsem engedi el játékosait a februári, pekingi téli olimpiára.

Illusztráció (Fotó: TASR/AP)

"Tekintettel arra, hogy a koronavírus komoly fennakadást okozott a menetrendben, az olimpiai részvétel már nem lehetséges" - jelentette be szerdán Gary Bettman, az NHL elsőszámú vezetője.

"Bár csalódottan fogadtuk az NHL döntését, de teljes mértékben megértjük, hogy erre a lépésre kényszerültek" - mondta Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elnöke. "Sokkoló volt látni, hogy a koronavírus miként döntötte romba az NHL menetrendjét szinte egyik napról a másikra".

Az NHL szeptemberben azzal a feltétellel vállalta, hogy megszakítja az ötkarikás játékok idejére a bajnoki küzdelmeket, ha a pandémia miatt nem lesz hosszabb leállása, illetve a kiutazást Kínába és a visszatérést nem nehezíti külső körülmény. A Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) kötött szerződés értelmében az NHL-nek január 10-ig volt lehetősége pénzügyi kompenzáció nélkül elállni a sztárok szerepeltetésétől.

A világjárvány újabb hulláma miatt azonban csak ezen a héten 32 mérkőzést kellett elhalasztani, összességében pedig ötvenet. Jelenleg csak remélni lehet, hogy karácsony után újra indulhat a pontvadászat. A sztárok attól is tartottak, hogy ha Kínában fertőződnek meg a koronavírussal, akkor Pekingben kellett volna maradniuk minimum 21 napra. Ezt a kockázatot azonban senki nem vállalta, a kínai szervezők pedig nem kívántak engedményt - például rövidebb idejű karantént - adni.

A profi liga azt tervezi, hogy a február 3. és 22. közötti időszakban, amikor az olimpiai szünetet tartották volna, akkor lehetőség lesz pótolni az elmaradt összecsapásokat.

Az NHL-es sztárok először 1998-ban, Naganóban vettek részt az olimpián, majd az ezt követő négy viadalon, 2002-ben Salt Lake Cityben, 2006-ban Torinóban, 2010-ben Vancouverben és 2014-ben Szocsiban is jégre léptek, legutóbb, 2018-ban Phjongcshangban viszont hiányoztak.

A pekingi olimpián 12 férfi csapat vesz részt, a házigazda Kína mellett Kanada, Oroszország, Finnország, Svédország, Csehország, az Egyesült Államok, Németország és Svájc a 2019-es világranglista alapján biztosította helyét, múlt vasárnap hozzájuk csatlakozott Szlovákia, Lettország és Dánia az olimpiai selejtezőtornákról.

Az NHL-es sztárok döntő részben a kanadai, az amerikai, az orosz, a svéd, a cseh és a finn együttesben szerepeltek volna, azonban a német, a svájci, a dán, a szlovák és lett válogatottban is játszott volna több világsztár. Az NHL-játékosok nélkül most minden válogatott - még a KHL-es Kunlun Red Starra építő kínai is - főleg az Európában, vagy a tengerentúlon alacsonyabb osztályú ligákban szereplőkre számíthat.

A pekingi játékokon a férfi torna február 9-én rajtol, a döntőt 20-án, a zárónapon játsszák.



Az olimpiai csoportbeosztás:

A csoport: Kanada, Egyesült Államok, Németország, Kína

B csoport: Oroszország, Csehország, Svájc, Dánia

C csoport: Finnország, Svédország, Szlovákia, Lettország



