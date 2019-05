Pellegrini amerikai cégekkel egyeztetett, Trumppal pár óra múlva találkozik 

A tárgyaláson a legnagyobb, Szlovákiában is aktív amerikai cégek – például az U.S. Steel, az IBM, az AT&T vagy az Amazon - képviselői vettek részt, amelyek több tízezer dolgozót alkalmaznak nálunk. Összességében pozitívan nyilatkoztak Szlovákiáról, de nem hallgatták el a problémákat sem. A kormányfő bevallása szerint negatívan értékelik például a munka törvénykönyve azon részét, amely kevés számú dolgozónak is lehetővé teszi, hogy egy cégen belül szakszervezetet alapítsanak annak ellenére, hogy az nem képviseli az alkalmazottak többségét. „Beszéltünk a munkaerőhiány kérdéséről is. Üdvözölték a mobilitást és a munkaerő behozatalát elősegítő intézkedéseket” – mondta Pellegrini.

A jelen lévő vállalkozókat a kormányfő tájékoztatta arról az ipart segítő 21 új intézkedésről is, amelyek stabilabb és kiszámíthatóbb jogi környezetet fognak garantálni. Hozzátette: az összes cég számára az jelenti a legfőbb problémát, ha a gazdasági következményekkel járó törvények év közben lépnek érvénybe. „Ehhez a vállalatok nem tudnak alkalmazkodni, nem tudják módosítani a költségvetést” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Azzal kapcsolatban, hogy az U.S. Steel kassai üzemében egy hónapra rövidített munkahetet vezettek be, Pellegrini azt mondta: ezzel az acélpiaci fejleményekre reagál a vállalat. „Ha csak rövid távú intézkedésről van szó, és egy hónap múlva visszatérnek a normához, ennek nem szabadna semmilyen problémát okoznia” – jegyezte meg a kormányfő, hozzátéve, nincs arról információja, hogy a vállalat a közeljövőben jelentősebb létszámleépítést tervezne. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a kassai üzem az egyike azoknak, amelyek a legtöbb nyereséget termelik, ezért nem gondolja, hogy a cég fel akarná számolni azt.

Ami a védelmi iparágat illeti, a kormányfő bevallása szerint az F-16-os vadászgépek és a Black Hawk helikopterek vásárlásán felül jelenleg nem tárgyalnak amerikai cégekkel újabb adásvételről vagy beruházásról.

