Pellegrini: Blaha gyerekesen viselkedett, de nem váltjuk le, ami a rendőrségben zajlik, az nem bosszú és maradhatnak a civilek az iskolákban

Egy órát töltött az elnöki palotában Peter Pellegrini, a Hlas és a parlament elnöke. Állítása szerint konstruktív megbeszélést folytatott a köztársasági elnökkel, akit tájékoztatott a Hlas miniszterei által irányított tárcák terveiről is.

A parlament és a köztársasági elnöki hivatal közti kapcsolattartásról egyeztetett ma Peter Pellegrini házelnök Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel. „Az államfőnek vannak jogkörei a törvényhozás területén, aláírja a törvényeket, vétójoga van, megbeszéltük, hogyan képzeljük el a parlamentben a törvényhozás színvonalát” – számolt be Pellegrini a találkozóról.

Elismerte, hogy az első hónapokban számítani kell arra, hogy több törvény is gyorsított eljárásban kerülhet a parlament elé, de a későbbiekben szeretnék a normális véleményezési eljárást lefolytatni.

A találkozót egyfajta üzenetnek is szánta Pellegrini és Čaputová.

„Azt akartuk megmutatni, hogy ugyan bizonyos kérdésekben lehet eltérő álláspontunk, de ezt normális, rendes módon meg tudjuk vitatni, és alapvető témákban együtt tudunk működni” – mondta Pellegrini.

Házelnökként is megpróbálja majd olyan mederben tartani a hivatalos kapcsolatukat, mint amilyen viszonyban voltak, amikor még kormányfőként találkozott Čaputovával. „Jól éreztem magam, a találkozó is sokkal hosszabb volt, mint amennyit a protokoll betervezett” – mondta Pellegrini.

„A rendőrségen belül csak a szokásos személycserék folynak”

Beszéltek a belügyminiszter által végrehajtott személycserékről, egyes korábbi vizsgálótisztek félreállításáról is, de Pellegrini szerint ezek csak a szokásos személycserék, amelyekre „minden kormányváltásnál” sor kerül.

„Biztosítottam az államfőt arról, hogy a belügyminiszter törvényesen fog eljárni, és nem fog beleavatkozni semmilyen ügy kivizsgálásába”- mondta Pellegrini.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter azonban több olyan vizsgálótisztet is felfüggesztett, akik a politikai érzékeny ügyeken dolgoznak, és ráadásul még védettséget is élveznek. Pellegrini nem lát bosszút, megfélemlítést abban az ügyben sem, amikor a szolgálati autó jogtalan használata miatt tartóztattak le egy magas rangú rendőrtisztet. „Nem tudom megítélni ezt rendőri intézkedést, nem tudom, hogy ilyen intenzívnek kellett-e lennie vagy sem” – mondta Pellegrini.

„Csak a fegyverraktárak kiürítését állítja le a kormány”

A Hlas elnöke egyetért a kormánynak azzal a mai döntésével is, hogy nem ad újabb katonai támogatást Ukrajnának. Az előző kormány által előkészített csomag értéke mintegy 40 millió euró lett volna, muníciót, géppisztolyba való lőszert, 125 mm-es lövedékeket, aknavetőket küldtünk volna az ukrán hadseregnek. „A katonai támogatás leállítása a szlovák hadsereg raktáraiból származó támogatás leállítására vonatkozik, a hadiipari cégek továbbra is szabadon kereskedhetnek termékeikkel” – jelentette ki Pellegrini. Szerinte ez vonatkozik azokra a hadiipari cégekre is, amelyek részben vagy egészben állami tulajdonban vannak.

„Ezek a cégek munkát adnak az embereknek, semmilyen, jelenleg érvényes szerződés nem szűnik meg – magyarázta Pellegrini. – Egyetértek azzal, hogy a kormány nem állít le mindenféle katonai támogatást Ukrajnának, csak a raktáraink »teljes kiürítését« állítja le.”

Ő is megerősítette, hogy a kormány segíteni fogja Ukrajnát például az aknamentesítés területén vagy az egészségügyben. Azt Robert Fico sem cáfolta, hogy Ukrajna továbbra is kaphat fegyvert Szlovákiából, csak nem a kormány támogatásával és nem a szlovák hadseregtől a

Maradhatnak a civilek az iskolákban

A Hlas nem akarja kitiltani az iskolákból a civil szervezeteket sem, ahogyan azt az SNS és a Smer szeretné.

„Az oktatásban rengeteg civil szervezet működik, például az egyházak is, vagy olyan szervezetek, akik a gyerekek rossz mentális állapotával foglalkoznak vagy a droghasználati problémákról tartanak felvilágosítást” – magyarázta a házelnök.

Szerinte csak olyan szervezetek munkáját kell megállítani, amelyek valamilyen ideológia terjesztésén dolgoznak az iskolában.

„Kárpótolnák” a civil szférát az 1 százalék miatt

Pellegrini megpróbálta megvédeni a szociális ügyi miniszter javaslatát is, aki a szülői nyugdíjbónuszt a civil szervezeteknek nyújtott 1 százalékos adófelajánlás kárára akarja megvalósítani. A nyugdíjas szülők gyerekei ugyanis saját szüleiknek is utalhatnák adójuk 1 százalékát civilszervezetek helyett, miközben eddig a társadalombiztosítási járulékukból támogathatták szüleiket. Erik Tomáš miniszter ezzel egy 300 milliós lyukat akar befoltozni a Szociális Biztosító költségvetésén.

„Ez a javaslat csak 2025-től lesz érvényes, és a miniszter arról tájékoztatott, hogy addigra talál forrást a civil szervezetek számára is” – védte miniszterét Pellegrini.

Szerinte az emberek kisebb mértékben utalják majd adójuk 1 százalékát szüleiknek, mert jövőre már teljes értékű 13. havi nyugdíjat kapnak majd.

Blahát nem váltják le, de lehet, hogy kicsit „megkínozzák” az ülésen

Ľuboš Blaha leváltását nem támogatja a Hlas, de Pellegrini azt nem zárta ki, hogy a leváltására összehívott ülés megnyitását képviselőik támogatni fogják. Blahát a parlament alelnöki posztjáról akarja leváltani a KDH, mert alelnökként első lépése volt, hogy irodájából kivitte az uniós zászlót és a köztársasági elnök portréját pedig a kommunista Che Guevara portréjára cserélte.

„Blahának ezt az akcióját gyerekesnek, kínosnak tartom, ráadásul ezt nem a saját lakásában tette, neki is tudatosítania kell, hogy ő a parlament alelnöke – mondta Pellegrini. – Azt azonban senki ne várja, hogy a kormánykoalíció első lépése az lesz, hogy titkos szavazáson leváltja a saját maga által jelölt alelnököt.”

