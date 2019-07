Pellegrini Brüsszelig is kész elmenni a kassai U. S. Steelért

A szakszervezetek jelenleg a vállalat vezetőségével tárgyalnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az elbocsátásokról szóló előrejelzések megvalósulását. Ezenkívül kedden egy petíció is indult. Ennek támogatói többek között személyes kötelezettségvállalást kértek azoknak a konkrét megoldásoknak a foganatosítása során, amelyek az acélipar megmentését segítik. „Ha az Európai Unió képviselői nem tesznek sürgős lépéseket annak érdekében, hogy Európában korrekt körülmények között lehessen vállalkozni, illetve hogy mindenki számára egyforma feltételek legyenek érvényesek, ezenkívül a szlovák kormány nem segít a versenyképességünk növelésében (főleg ami az energiaárakat illeti), hogy az acélipar megbirkózhasson az ezt sújtó kihívásokkal és akadályokkal, akkor a napjaink meg vannak számlálva” – áll a petícióban.

Juraj Varga, a kassai U. S. Steel szakszervezeti tanácsának elnöke elmondta, hogy a felhívásra pozitívan reagált a garamszentkereszti (Žiar nad Hronom), a zólyombrézói (Podbrezová) és a korompai (Krompachy) vasművek szakszervezete is. Továbbá arra emlékeztetett, hogy az acélművek helyzetéről idén júniusban már a kormányfővel és a miniszterekkel is tárgyaltak. „Meghallgattak minket, de ez nem elég. Nemcsak arra van szükségünk, hogy meghallgassanak, hanem tényleg olyan eszközök kellenek, amelyekkel átvészelhetjük ezt az időszakot” – közölte Varga azt is hozzátéve, hogy a KOVO szakszervezet elnöksége rendkívüli ülést tart a héten. „Beszélni fogunk arról, hogy milyen stratégiát alakítunk ki a helyzet megoldása érdekében” - így Varga.

A kassai U. S. Steel vállalat pénteken (július 19.) jelentette be, hogy 2021-ig 2500 fővel fogja csökkenteni az alkalmazottai számát az acélművekben, illetve ennek leányvállalataiban. Májusban és júliusban az alkalmazottak csak heti négy napot dolgoztak. Varga szerint augusztusban is ez lesz a helyzet. Erről azonban csak a hét végén fognak dönteni.

