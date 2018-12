Pellegrini cáfolja, hogy megromlott volna a kapcsolata Ficóval

Peter Pellegrini (Smer-SD) vasárnap a TA3 politikai műsorában megerősítette, 2020 után is szívesen maradna a kormány élén, amennyiben a választási eredmények is úgy alakulnak. A kormányfő ugyanakkor cáfolta, hogy bármilyen konfliktusa lenne Robert Fico korábbi kormányfővel.

A kormányfő szerint nem valósak azok az értesülések, melyek szerint Robert Fico indulna 2019-ben EP-képviselői székért. „Nem érzek semmilyen feszültséget, szabad kezem van, senkinek nem kell felelnem. Fico elnökkel nincsenek köztünk konfliktusok” – hangsúlyozta a műsorban a kormányfő.

A miniszterelnök szerint a Smer „jó kondícióban van”, és esélyes a soron következő parlamenti választások megnyerésére és a kormányalakításra is.

Pellegrini értékelte a 2018-as évet is: „2018 nagyon sikeres év volt Szlovákiában. Úgy gondolom, hogy a közhangulat is lenyugodott, stabilizálódott, a problémák pedig fokozatosan megoldódnak” – jelentette ki. Megemlítette továbbá Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese, Martina, Kušnírová meggyilkolását, valamint Robert Fico távozását is a kormány éléről. Pellegrini szerint Fico nem a nyomás miatt mondott le, hanem „felelősségből és azért, hogy stabilitás és nyugalom legyen a társadalomban”.



(TASR/para)