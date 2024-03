Pellegrini engedelmes kutyus lenne? Simon pártjának megvan a véleménye Fico "táskahordozójáról"

Amíg Forró Krisztián, az egyetlen jelentősebb magyar párt elnöke egyre közelebb sodródik Peter Pellegrinihez, Simon Zsolt a pokolba vezető útról beszél.

Facebook (forro.krisztian.hivatalos)

A Magyar Szövetség vezetője hétfőn egyeztetett is az államfőválasztás második körébe jutó koalíciós jelölttel, szerdán meg már Galántán magával Robert Fico kormányfővel folytatott megbeszélést a régió legfontosabb témáiról.

Ezzel szemben a szintén parlamenten kívüli magyar párt, a Fórum arról beszél, hogy aki Ficóékkal szövetkezik, az a magyar közösségnek árt. Simon Zsolt szerint a Smer elnökével kezet fogni olyan, mintha az ördöggel egyeznénk meg. Ez egyenesen a pokolba vezető út. A fórumosok arra kérik a magyar közösség választóit, akadályozzák meg, hogy Fico korlátlan hatalomhoz jusson.

Simon úgy véli,

Pellegrini már elégszer bizonyította, hogy önálló véleménnyel nem rendelkezik, és "kizárólag Fico táskahordozója". Ezért nem engedhető meg, hogy a smeres vezér "engedelmes kutyusa" bekerüljön az elnöki hivatalba.

Meggyőződése, a magyar közösség érdeke, hogy Szlovákia olyan demokratikus jogállam legyen, amelyik egyértelműen a nyugati civilizációhoz tartozik. "Nem felejthetjük el, hogy Ficóék Pellegrinivel voltak azok, aki csak

a magyarságuk miatt verették meg a dunaszerdahelyi futballszurkolókat, de nem feledkezhetünk meg az országból kiűzött Malina Hedvig esetéről, valamint a kettős állampolgárságot tiltó szlovák ellentörvényről sem"

- mutat rá a Fórum vezetője.

És bár lehetnek fenntartásaink Korčokkal szemben is, de ez nem lehet ok arra, hogy "lemondjunk a jövőnkről azzal, hogy a választáson nem veszünk részt, esetleg Ficóékat teljhatalomhoz segítjük". Simon szerint a második forduló két jelöltje közül Ivan Korčok nagyobb garanciát jelent a demokratikus jogállamiság és külpolitikai irányultságunk megőrzésére, és most a közösségünk számára a nyugat-orientált politika a legfontossabb kérdés. Korčok részéről gesztusnak tartja, hogy a választások első fordulója után magyarul is megköszönte a támogatást.

(sp)