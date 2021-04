Pellegrini és a Szlovákiában állomásozó orosz kémek elégedetten hátradőlhetnek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Indokolt a jókedv Pellegriniéknél (Fotó: TASR)

Szlovákia ismét csak lemaradt egy taktussal, bár lehet, hogy a külügy már fontolgatja a Pozsonyban dolgozó orosz kémek kiutasítását. A Smer Light, vagyis a Hlas pedig röhög a markába, miközben a támogatottsága egyre csak nől. Jó hír viszont, hogy Komáromban talán jut majd idő a „hagyományos” betegekre is.

Százalékok a láthatáron

Zuhan az OĽaNO, és erősödik a Hlas – röviden ez derült ki az AKO közvélemény-kutató intézet ma nyilvánosságra hozott felméréséből. Ha most tartanák a választásokat, a megkérdezettek csaknem huszonnégy százaléka voksolna a Peter Pellegrini exkormányfő vezette Hlas pártra, míg az elméletileg legerősebb kormánypárt, Igor Matovič Egyszerű Emberei szégyenszemre 10 százalékkal mehetnének a süllyesztőbe, vagyis ellenzékbe. Szóval Pellegrini ma ismét bonthatott egy pezsgőt. Persze könnyű úgy népszerűnek lenni, hogy az ember csak mosolyog az egymásra acsarkodó kormánypártokon. Ugyebár, aki nem csinál semmit, az el sem ronthat semmit. Mondjuk, erre rácáfol, hogy három százalék alá zuhant a Kotleba-féle neonáci párt, még a belőlük kivált Uhrík-féle Republikát is csak a megkérdezettek alig több mint 3 százaléka választaná. A még létre sem jött Szövetség (vagyis „a” szlovákiai magyar párt) még csak alulról nyaldossa a bejutási küszöböt, bő négy százalékot mértek nekik. De ebből még lehet valami, akár parlamenti képviselet is.

Kiutasítás-kérés a külügy felé

Csehország ma azt kérte, hogy az uniós országok kollektíven lépjenek fel, és utasítsák ki a gyanús orosz diplomatákat.

František Šebej, a parlament külügyi bizottságának korábbi elnöke a Paraméternek adott mai interjújában elmondta, ez szerinte is teljesen arányos válasz lenne az orosz lépésre, mert ezeknek az úgynevezett orosz diplomatáknak a tevékenysége az orosz nagykövetségeken veszélyes és nem egyeztethető össze a diplomáciai munkával.

Az ügy előzményeiről csak annyit, hogy Andrej Babiš cseh miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a kelet-morvaországi Vrbětice fegyverraktáraiban 2014-ben történt robbantások mögött az orosz titkosszolgálat, a GRU emberei állnak.

Az ügyben kedden összeült Szlovákia Biztonsági Tanácsa is, de érdemi döntésről nem számoltak be. Úgy tűnik, egyelőre egyhelyben toporog a szlovák diplomácia. Nem meri meglépni azt, amivel Szlovákia szolidaritást fejezhetne ki Csehország iránt: ilyen helyzetben ugyanis kézenfekvő lenne válaszként kiutasítani egy(néhány) pozsonyi orosz diplomatát – leginkább azokat, akikről amúgy is sejtik, hogy a kémkedés szerepel a titkos munkaköri leírásukban.

Komáromban lesz idő a betegekre is

A komáromi kórházban lassan visszatérnek ahhoz a tevékenységhez, amellyel mostanáig is foglalkozniuk kellett volna: vagyis a gyógyításhoz. Eddig ugyanis a covid-betegek elsődleges ellátására tudtak csak koncentrálni, mivel azonban Komáromban is csökkenő tendenciát mutat a kórházi ellátásra szoruló covidos betegek száma, a – rossz kifejezéssel élve – „hagyományos” betegeket is el tudják majd látni. A legsúlyosabb betegektől persze mostanáig sem tagadták meg a gyógykezelést, azonban a koronavírus miatti helyzetben több száz tervezett műtétet kellett elnapolniuk. Most végre rájuk is sor kerülhet.

Szupergazdagok és szuperszívtelenek

Közben folytatódott az európai futballháború az UEFA és a leggazdagabb európai klubok között, amelyek Szuperliga néven egy nemzetközi európai futball-ligát akarnak létrehozni 20 csapattal. Fritz Keller, a Német Labdarúgó Szövetség elnöke ma azonnali hatályú eltiltását javasolta annak a 12 alapító klubnak, melyek tegnap bejelentették az Európai Szuperliga megalakulását. A sportvezető önzőnek és pénzéhesnek nevezte a klubokat, akik csak a pénztárcájukra gondolnak, szurkolóikat pedig cserben hagyják. „Egy ilyen zárt Szuperliga csak a szupergazdagoknak és szuperszívteleneknek szól" – mondta Kellner. Kíváncsian várjuk, mit lép az UEFA, és hogy van-e az a pénz, amiért beletörődnének a Szuperliga létrejöttébe.

Új embert keresnek a Kult Minor élére

És keresni kezdték kedden Molnár Norbert utódját is a kisebbségi kulturális támogatásokat koordináló KKA élére. Az igazgató megbízása júliusban jár le, és a pályázati kiírásról szóló hírből kiderül, a kulturális minisztérium nem szándékozik újabb időszakra a posztján hagyni Molnárt. A szaktárca a KultMinor új vezetőjétől a támogatott projektek hatékonyabb ellenőrzését, hatékonyabb, gyorsabb és célzottabb kommunikációt vár el. Lehet ugyan finnyogni a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásai miatt – ezt a nem támogatott projektek írói rendszeresen meg is teszik –, azonban félő, hogy a szaktárca azért akar új igazgatót ültetni a Kult Minor élére, hogy az önként és dalolva asszisztáljon az Alap átalakításához. A tervek szerint ugyanis a nemzeti kisebbségek mellett az alap támogatná a hátrányos helyzetű csoportok kultúráját is, így ez az intézmény már nem kizárólag a kisebbségi kultúrák támogatásával foglalkozna. Vagyis lassan, de biztosan megkezdődne az egyetlen olyan állami intézmény átalakításnak álcázott leépítése, amely még a víz fölött tartja a szlovákiai magyar kultúrát.

Csak ne legyen igazunk.

Juhász László