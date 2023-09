Pellegrini felszólította Ódort, hogy a választás napja után is foglalkozzon az ország problémáival

Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke felszólította Ódor Lajos kormányfőt, hogy a választás napja után is az ország problémáinak megoldásával foglalkozzon, egészen addig, míg feláll az új kormány.

Fotó: TASR

Kijelentette, továbbra is megoldatlan a drágulás, az energiaárak és a migráció kérdése, és a politikának függetlenül a parlamenti választástól folyamatosan foglalkoznia kell az illegális migrációval. A Hlas-SD elnöke arra is figyelmeztetett, tovább romlik a helyzet, ha a környező országok úgy döntenek, hogy ideiglenes határellenőrzést vezetnek be.

„A szombati parlamenti választás megtartásával nem szűnnek meg az ország gondjai, ellenkezőleg, tovább éleződhet a helyzet” – mondta Pellegrini. Emlékeztetett a lengyel kormányfő határellenőrzéssel kapcsolatos kijelentésére az illegális migráció miatt, és hozzátette, Csehország és Németország és ellenőrzéseket tervez. Pellegrini szerint ha a szlovák kormány tétlen marad, kiéleződik a migrációs válság.

A Hlas-SD elnöke azt is leszögezte, a választáson nem valami ellen kell szavazni, továbbá bírálta az egyre agresszívebb kampányt és az erőszakos megnyilvánulásokat. Hangsúlyozta, az ország jövője a választók kezében van, a jelenlegi helyzetben pedig nem feltételezi, hogy egyes pártok visszalépnének, tehát mégsem indulnak a választáson. Ha mégis sor kerül erre, az nem fogja lényegesen módosítani a pártok támogatottságát, mert Pellegrini feltételezése szerint legfeljebb valamelyik kis párt lép vissza, esetleg egy-egy párttömörülés valamelyik frakciója.

A Peter Kovařík volt országos rendőrfőkapitány elleni vádemelés Pellegrini szerint a bizonyít arra, hogy a belügyminisztérium előző vezetése alatt beavatkoztak a rendőrség munkájába. Pellegrini feltette azt a kérdést is, vajon hogyan jutott hozzá Igor Matovič, az OĽaNO a priatelia elnöke olyan mobiltelefonokon folytatott kommunikációk leiratához, amelyeket lefoglalt a rendőrség.

(TASR)

