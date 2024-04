Pellegrini a maximumot hozta ki a béke jelszóból, mondja a politológus

A béke, nyugalom és stabilitás jelszavakkal nyerte meg Peter Pellegrini az államfőválasztást, kihozva ezekből a maximumot – véli Juraj Marušiak politológus. A TASR-nek adott interjúban azt mondta, Pellegrini nagyobb szavazótáborból tudott meríteni, mint Ivan Korčok, aki egy fő csoportra támaszkodott.

TASR-felvétel

„Azok között, akiket Pellegrini a maga oldalára állított, természetesen ott voltak Štefan Harabin szavazói, ezzel függött össze Pellegrini retorikájának megváltozása. A másik szegmens a magyar kisebbség, amely számára egyértelmű Orbán Viktor és Robert Fico hosszabb ideje tartó együttműködése, így a támogatást nyilván megkapta a magyarországi és a szlovákiai magyar médiumoktól, valamint a magyar kisebbség politikai képviseletétől is, tehát Pellegrini Dél-Szlovákiában is tudott szavazókat szerezni” – mondta Marušiak. Amit érdekesnek tart, az az, hogy Pellegrini meg tudta szerezni a „keresztény-konzervatív” választókat is.

Szerinte a Hlas-SD-nek gondot jelent megfelelő pártelnököt találni Pellegrini helyett. „Annál is inkább, mert az egész párt gyakorlatilag Pellegrini projektje, tehát először volt ő, mint pártvezér, aztán valamiféle program, pártideológia. A Smer-SD-ből való kiválásnak is személyi, mintsem ideológiai okai voltak. Ráadásul a Hlas-SD most nem sokban különbözik a Smer-SD-től, két egyforma párt pedig nem sokáig létezhet egymás mellett” – mondta a politológus, aki szerint a Hlas-SD jövője „nem túl fényes”.

TASR