Pellegrini nem támogatja Fico javaslatát, aki alkotmányosan szívatná a homoszexuálisokat

"Van ebben az országban elegendő egyéb problémánk" - válaszolta egy ezzel kapcsolatos kérdésre Pellegrini a szlovák köztévé vasárnapi politikai vitaműsorában. Hozzátette, hogy ehhez a témához akkor kellene visszatérni, ha érezhető társadalmi elvárássá válna, a kormányfő szerint azonban ez nem sürgős ügy.

Fico már márciusban említést tett arról, hogy az elnökválasztás után a parlament elé terjesztené erre vonatkozó javaslatát. "Ha netán kormányváltás történne, és bekerülnek a parlamentbe az ultraliberálisok, akkor nem történhetne meg, hogy törvénnyel teszik lehetővé a homoszexuálisok számára gyerekek örökbefogadását" - jegyezte meg akkor.

Azóta ez nem történt meg, Fico egy augusztusi Facebook-videójában azonban ismét szót ejtett róla, amikor arról is beszélt, hogy végeredményben nem nyújtanak be törvénymódosítási javaslatot a művi terhességmegszakítás szigorításáról.

A homoszexuálisok általi örökbefogadás alkotmányos tiltása kapcsán azt is mondta, hogy ha azt sikerülne keresztülvinni, akkor azzal sikerülne minden perverzitást elfojtani. Hasonlóképp tiltaná az alkotmányban az azonos nemű párok házasságát.Az alkotmány 2014 óta tartalmazza, hogy házasságot csak egy férfi és egy nő köthet, és Pellegrini szerint ez a definíció elegendő is.

A témában a vasárnapi köztévés műsorban megszólalt Andrej Danko házelnök és Zuzana Čaputová államfő is. Utóbbi nem lát rá okot, hogy az alkotmány tiltsa a heteroszexuálistól eltérő párok általi örökbefogadást. "Többször is elmondtam, hogy a szerető szülők, még ha azonos neműek is, sokkal jobb megoldást jelentenek egy gyerek számára, mint az intézeti nevelés" - fogalmazott.

Danko ezzel szemben Ficóval ért egyet, noha azt is megmondta, hogy minden szexuális irányultságot akceptál. Hivatkozott valamiféle tanulmányra, melyben szerinte arról írnak, hogy a homoszexuális szülők által nevelt gyerek pszichikai problémákkal küzdhet a jövőben.

A kutatások nagy része azonban ennek az állításnak ellentmond, sőt! Egy 2005-ös tanulmány, mely több kutatás eredményét is összegezte, arra jutott, hogy a homoszexuális párok által nevelt gyerekeknek még jobban is megy az életben, mint a többieknek.

(Denník N)