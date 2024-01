Pellegrini: a speciális ügyészség mindenképpen megszűnik, de a korrupció büntetési tételei még változhatnak

Roberta Metsolának, az Európai Parlament elnökének próbálta elmagyarázni Peter Pellegrinit, a szlovák parlamement elnökét a kormány büntetőjogi reformját, de nem járt túl sok sikerrel. Az Európai Parlament múlt héten határozatban figyelmeztette Szlovákiát, hogy a tervezett reform, amely megszüntetné például a Speciális Ügyészi Hivatalt, veszélyezteti a jogállamot és nehezítheti a korrupciós ügyek kivizsgálását is.

A szerző felvétele

Az Európai Parlament nagy többséggel, 496 igen szavazattal fogadta el január 17-én a szlovák reformot elmarasztaló határozatát. Ebben azt kifogásolták, hogy a parlament előtt lévő módosítások gyengítik a szlovák kormány képességeit a korrupció elleni harcban, és rontják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagyis az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését.

A határozat bírálja a kormányt, mert gyorsított eljárásban tárgyalta a tervezetet, ami nem tett lehetővé az alapos szakmai véleményezést. Megemlítik azt is, hogy a tervezetet bírálta az Európai Bizottság és az Európai Ügyészség (EPPO) is. Az EPPO szerint a kormány tervezett lépései veszélyeztetik a jogállamot, és nehezíthetik a pénzügyi csalások felderítését. Az Európai Bizottság további konzultációkat folytatna a tervezetről a kormánnyal, és javasolta azt is, hogy vizsgáltassák meg az Európa Tanács alkotmányjogi testületével, a Velencei Bizottsággal. Az EP-t nyugtalanítja a közszolgálati média tervezett átalakítása is, amely szerintük a sajtószabadság korlátozását eredményezheti.

Pellegrini szerint nagyon jó hangulatú tárgyalást folytatott ma Roberta Metsolával. A tervezett fél óra helyett csaknem egy óráig tartott a megbeszélés, amiről azonban csak Pellegrini tájékoztatott. A megbeszélésen az európai parlamenti választást, Szlovákia Ukrajnával kapcsolatos álláspontját és a büntetőjogi reformot vitatták meg.

Fotó: NRSR

A korrupcióért járó tételek még emelkedhetnek

Pellegrini elismerte, hogy részben olyan témákat érint az EP határozata, amely jogos kérdéseket vet fel a jogállamosággal kapcsolatban. Úgy véli azonban, hogy a törvény a parlamenti tárgyalás során még módosulhat, részben a Maros Zilinkával folytatott tárgyalásnak megfelelően. “Konkrét változásokban nem állapodtunk meg, de a főügyész is jelezte, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények és a korrupció esetében át kell néznünk, hogy milyen lehet az elévülési idő hossza, milyen legyen az egyes büntetések felső határa az okozott kárnak megfelelően, és általában az okozott kár határait is át kell vizsgálni” - válaszolta a Paraméternek Pellegrini.

A speciális ügyészséget mindenképpen megszüntetik

Azt azonban kizártnak tartja, hogy a törvénycsomagot visszavonják, és azt is, hogy a Speciális Ügyészi Hivatal megmaradjon. Szerinte a speciális ügyészség által vitt ügyeket a Főügyészség képes lesz menedzselni, és Zilinkával abban is megegyeztek, hogy a speciális ügyészség jelenlegi ügyészei vihetik tovább az általuk felügyelt ügyeket. “Nem változik álláspontunk a speciális ügyészség megszüntetése kérdésében, Szlovákiának nincs szüksége ilyen intézményre, ha van működő főügyészsége” - mondta Pellegrini.

Pénzért támogatjuk Ukrajnát

Ukrajna kérdésében Pellegrini szokás szerint sokkal finomabban fogalmazott Robert Ficónál. Szerinte Szlovákia továbbra is mindenben segíti majd Ukrajnát, de állami készletekből már nem ad fegyvert. “Nem adunk fegyvert, mert már nekünk sincs” - jelentette ki a parlament elnöke. Korábban is ez volt a szlovák álláspont, de Szlovákia nem akadályozta a fegyvereladásokat Ukrajnának az egészen vagy részben állami cégek számára sem.

Az Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd eurós segélycsomaggal kapcsolatban nem foglalt egyértelműen állást, de szerinte meg tudnak egyezni majd a tagállamok a január végi uniós csúcstalálkozón. “Feltételezem, hogy Szlovákia, más tagországokkal együtt nem akar majd pénzt adni Ukrajnának anélkül, hogy biztosítanák arról, hogy ez a pénz nem folyik szét Ukrajnában, nem kerül spekulánsok kezébe” - mondta Pellegrini. Fico a decemberi csúcstalálkozón támogatta a bizottság javaslatát, akkor Orbán Viktor akadályozta meg az Ukrajnának nyújtott segítséget. “Szlovákiának olyan pozíciót kell elfoglalnia, hogy az Ukrajnának nyújtott segítség keretében kelet-szlovákiai infrastrukturális beruházások is megvalósuljanak” - mondta Pellegrini. Ilyen beruházások közé sorolta az autópálya meghosszabbítását az ukrán határig, és az ágcsernyői átrakodóállomás fejlesztését. “A bizottság javaslatáról még tárgyalni fogunk, de Szlovákia nagyon pragmatikus álláspontot fog képviselni” - mondta Pellegrini.

A megbeszélés eredményéről megkérdeztük Roberta Metsola álláspontját is, amint választ kapunk, tájékoztatjuk olvasóinkat. Peter Pellegrini a mostani brüsszeli látogatása során szerdán tárgyal Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is.

-lpj-