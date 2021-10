Pellegrini szerint Szlovákia csapdát állított önmagának

„Szlovákiának meg kellett írnia, és meg is írta a saját helyreállítási tervét. És úgy gondolom, ezzel csapdát állított önmagának. Más országok nem ezt tették" - közölte Pellegrini. Emlékeztetett arra, hogy mind az egészségügyben, mind az igazságügyben konkrét lépésekhez kötötték a kiadásokat.

- mondta.

Pellegrini kijelentette, a Hlas-SD nem fogja támogatni az egészségügyi reformot, még akkor sem, ha az az érv szól mellette, hogy a helyreállítási terv keretében vonnak el rá forrásokat.

„Szlovákia csapdát állított önmagának, és most egymást zsarolják a koalícióban. Miféle reform az, amely mellett nem azzal érvelnek, hogy az emberek akarják, hanem azzal, hogy ha nem hagyjuk jóvá, nem kapunk pénzt a helyreállítási tervből"

- tette fel a kérdést Pellegrini.

Az igazságügyi reformot is bírálta, mert szerinte nem nyerte el a bírók és a bírósági tisztségviselők támogatását.

„Aki reformot akar, annak először is meg kell egyeznie azokkal, akiket érint. És nem úgy, hogy bírók és a bírósági dolgozó kétszer is tüntetnek a minisztérium előtt, és még csak nem is fogadják őket"