Pellegrini szívesen repkedett pajtása repcsijével, az egyik hivatal pedig elkezdett szaglászni az ügyben

Ellenőrzés vár a DeGarde nevű cégre, amelynek tulajdonosa a Hlas-SD parlamenti képviselője, Peter Náhlik. Az Állami Közlekedési Hivatal annak jár utána, betartották-e a repülési törvényt. Mint kiderült, Peter Pellegrini házelnökként, de korábban is szívesen repkedett a cég tulajdonába tartozó géppel. Legutóbb akkor, amikor egy választási összejövetelre igyekezett Pozsonyból Kassára.

Forrás: Lucia Ďuriš Nicholsonová - Facebook

Az állami felügyeletnek a Denník N szerint azt kell majd megmagyaráznia a cégnek, hogyan adhatta bérbe Pellegrininek a gépet, mikor nem rendelkezik az ehhez szükséges tanúsítvánnyal. A SME napilap emellett dokumentálta azt is, hogy Pellegrini már korábban is többször használta ezt a gépet, a legkorábbi dátumuk 2021-es.

A Denník N megírta, hogy a közlekedési hivatal erre vonatkozó engedélye nélkül nem lehet kommersz repülésekre kiadni adott repülőgépeket. Biztonsági okokból az ilyen tevékenységet az állam szigorúan korlátozza. Röviddel azután, hogy Pellegrini március 27-én igénybe vette a gépet, már kiderült, hogy a DeGarde nem rendelkezik az említett engedéllyel. Az effajta törvénysértésért egy céget 33 190 euróig terjedően büntethetnek meg.

A Piper típusú, hatszemélyes repülőgép értéke kb. egymillió euró, és azóta sem Náhlik, sem Pellegrini nem tisztázta, mégis hogyan számláznak a megválasztott köztársasági elnöknek, ha a cégjegyzék szerint légi szállítást nem vállalnak. A vállalkozás tárgyaként gyorséttermi szolgáltatás és ételkiadó üzemeltetése van feltüntetve, a cég Nagyszombatban működtet kávézót, de nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint mást nem.

Náhlik a parlamentben a Denník N kérdését elhárította, mondván, joga van nem válaszolni, ugyanakkor azt elmondta, hogy nincs rejtegetnivalója.

Náhlik ugyanakkor nemcsak a cége gépét adja kölcsön Pellegrininek, de egy S-osztályos Mercedest és egy pozsony-vereknyei házat is. Egy ilyen ház havi bérlete legalább 2 ezer euró lehet. Az említett ház ugyanakkor nem is szerepelt Náhlik vagyonbevallásában, csak azután tette bele, miután a média fényt derített rá. Peter Pellegrini elismerte, hogy igénybe veszi a házat, azt viszont nem, hogy milyen feltételekkel.

A repülőgép bérléséről a választások után jelent meg bejegyzés Pellegrini transzparens számláján. A Creo advertising ügynökségen keresztül, amely a kampányát szervezte, 1920 eurót fizettek érte. Maga Pellegrini is elismerte, hogy a kampányon kívül korábban is már több alkalommal igénybe vette a gépet. Azt viszont nem tudni, hogy ezekért mindig fizetett-e.

A választások után viszont még ködösített arról, hogy nem tudja, kinek a tulajdona a repülőgép. Kiderült ugyanis az is, hogy 2021. júliusában Veronába repült a géppel, Peter Náhlikkal együtt. A veronai útjáról egyébként Robert Fico is említést tett a csiffári vadászházban rögzített felvételek egyikén, és visszakereshető, hogy a gép akkor valóban elrepült Besztercebányáról Pozsonyba, majd onnan Veronába. Pellegrinit és Náhlikot pedig le is fotózták Veronában, ahogy sétálnak az utcán vagy épp kirakatot nézegetnek.

Peter Náhlik családja üzletileg közel áll Vladimír Poór nagyvállalkozóhoz, Vladimír Mečiar egyik ismert privatizátorához. Poór számos érdekeltséggel bír Nagyszombat megyében, korábban például a Spartak Trnava futballklub tulajdonosa is volt. Poórt a HZDS és a Smer egyik mecénásának is tartották, és hozzá közel álló személyek szerepelnek a Hlas nagyszombati vezetésében.

(Denník N / SME)