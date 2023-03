Pellegriniékkel tárgyal a Dobrá voľba, beolvadhatnak a Hlas-SD-be

A parlamenten kívüli Hlas-SD és Dobrá voľba pártok az előrehozott választások előtti együttműködésről tárgyalnak. Koalíciót nem kötnek, és Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke azt sem szeretné, ha a Dobrá voľba jelöltjei a Hlas-SD listáján indulnának.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

Pellegrini legutóbbi sajtótájékoztatóján jelezte, hogy hivatalos tárgyalásokba kezdtek, mert a Tomáš Drucker korábbi egészségügyi, majd rövid ideig belügyminiszter alapította pártban számos ügyes ember van, akiknek potenciálját kár volna veszni hagyni.

Hozzátette viszont, hogy ugyanakkor nem fognak koalícióra lépni, és azt sem szeretné, ha a Dobrá voľba jelöltjei indulnának a Hlas-SD parlamenti választási listáján, hogy ilyen módon mentsék át a pártot a parlamentbe.

"Ha a Dobrá voľba tagjai azonosulni tudnak a mi programunkkal, jövőképünkkel, szociáldemokrata, Európa-párti irányultságunkkal, akkor a Hlas-SD tagjavá válhatnának, és a Dobrá voľbának ebben az esetben meg kellene szűnnie" - fogalmazott.

Rado Baťo, a Dobrá voľba alelnöke, aki egykor Iveta Radičová miniszterelnöki szóvivője, de Andrej Kiska köztársasági elnöki tanácsadója is volt, nem konkretizálta, hol tartanak a tárgyalásaik a Hlas-SD-vel, csak annyit mondott, hogy még tartanak. Közölte azt is, hogy a tárgyalások kimenetelétől függ a párt közgyűlésének összehívása is.

A párt korábban azt jelezte, hogy legkésőbb március közepén megtartják a közgyűlést, melyen Tomáš Drucker már nem kívánja újra jelöltetni magát a párt elnökének, ugyanis sajtóinformációk szerint külföldön kapott egy munkaajánlatot.

Eduard Heger (OĽaNO) megbízott kormányfővel a Dobrá voľba nem tárgyal, Baťo pedig kijelentette, hogy ilyesmit nem is terveznek. "Nem látjuk okát az együttműködésnek a jelenlegi katasztrofális kormányzás egyik főbűnösével" - húzta alá.

Korábban a Denník N-nek adott interjújában azt mondta, hogy ha technikailag lehetséges, akkor el tudja képzelni a Hlas-SD-vel való összeolvadást, ám a választások előtt ezt azért nem tennék meg, mert a párt még igényt tarthat a 2020-as választásokon elért eredménye után járó állami hozzájárulásra.

(Noviny.sk)