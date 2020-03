Pellegrinit bökdösik a Smeren belülről, hogy hívja ki Ficót

A Smer 2006 óta minden parlamenti választást megnyert, most azonban csak a második helyen végzett 18,2%-os eredménnyel az Igor Matovič vezette OĽaNO mögött.

Pellegrinit azért is tartják érdemesnek a pártelnöki posztra, mivel a választásokon jóval több preferenciaszavazatot kapott, mint a jelenlegi elnök, Robert Fico. 413 ezer karikájától Fico 170 ezerrel maradt le.

Fico azzal érvel pártja veresége ellenére az elnökváltás szükségességét érintő kérdéseknél, hogy ő most egyáltalán nem volt része a kampánynak, így ez a különbség nem mérvadó. Noha abban igaza van, hogy Pellegrini szerepelt a billboardokon, de Fico is szerepelt egy ellenzéki pártvezetőket ovisként nevetségessé tevő videóban, valamint szerepelt az Expres rádió egyik adásában is, igaz, meglehetősen koordinálatlanul mozgott és beszélt...

Grigorij Mesežnikov politológus úgy látja, hogy a Smernek Ficóval az élén már nincs növekedési potenciálja, és lényegében kizárható, hogy újra kormányozhatna.

A párt tagjai javarészt kitérő válaszokat adnak, a Markíza választásokat követő vitaműsorában, melyben a parlamentbe jutott pártok vezetői szerepeltek, Pellegrini azt mondta, hogy ugyan a pártvezető cseréjének kérdése még nincs az asztalukon, de amennyiben a Smer sikeres kíván lenni a jövőben, a változásnak a pártok belül is folytatódnia kell.

Szerdán egy munkaebéden vett részt a Smer vezetése, melyen többek között átbeszélték, hogy igényelni fogják az egyik parlamenti alelnöki posztot, valamint több parlamenti bizottság elnöki posztját, lévén, hogy a legerősebb ellenzéki pártról van szó.

Richard Raši közölte azt is, hogy a legközelebbi pártgyűlésen a Smer összes alelnöke lemond funkciójáról, azt viszont nem árulta el, hogy újraindulnak-e.

Peter Žiga leköszönő gazdasági miniszter nem válaszolt egyértelműen a kérdésre, hogy Pellegrininek indulnia kellene-e a pártelnöki posztért, tekintettel a preferenciaszavazatainak magas számára. Azt mondta, az emberek döntöttek, és ez alapján következtetéseket kell levonniuk.

(TASR/SME)