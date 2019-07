Pellegrinit kérik, foglalkozzon a kirúgásra ítélt 2,5 ezer munkás sorsával

A vállalat a múlt hét végén bejelentette, hogy 2021-ig 2500 fővel fogja csökkenteni az alkalmazottai számát az acélművekben, illetve ennek leányvállalataiban.

Az alkalmazottak petícióját a garamszentkereszti (Žiar nad Hronom), zólyombrézói (Podbrezová) és a korompai (Krompachy) vasművek szakszervezete is támogatja.

A szakszervezetek tárgyalásokba kezdtek a vállalat vezetőségével, hogy megfékezzék az elbocsátásokkal kapcsolatos terveket. „Ezt a lépést negatívan értékeljük, de a 2019-es év egészében véve egy nagyon nehéz év volt a kassai U. S. Steel és leányvállalatai számára” – magyarázta Juraj Varga, a kassai U. S. Steel szakszervezeti tanácsának elnöke. A vállalat pénteken (július 19.) tájékoztatott az alkalmazottak létszámának a csökkentéséről, de Varga szerint a vállalat már idén február elején közölte, hogy a következő három évben az alkalmazottak számát 5 százalékkal csökkenteni fogják. „A kassai U. S. Steel már májusban és júliusban elfogadta a munkáltató és a szakszervezet közötti megállapodást, mely szerint az alkalmazottak a megadott hónapokban egy héten négy napot fognak dolgozni. Az ötödik napért 60%-os kompenzálást kapnak. Feltételezzük, hogy augusztusban is ugyanez lesz a helyzet. De erről csak a hét végén fognak dönteni” – tette hozzá Varga.

A szakszervezetek jelenleg a vállalat vezetőségével tárgyalnak annak érdekében, hogy megakadályozzák az elbocsátásokról szóló előrejelzések megvalósulását. Ezenkívül petíciót indítottak, amely az európai kohászati vállalatok korrekt eljárását hangsúlyozza. „Ezzel a tettünkkel pozitív módon akarunk nyomást gyakorolni a szlovák kormányra, és abban bízunk, hogy a körülményeket nemcsak nálunk, hanem az EU-ban is sikerül elfogadhatóvá tennünk” – magyarázta Varga.

A felhívásnak a garamszentkereszti, a zólyombrézói és a korompai vasművek szakszervezeténél is pozitív volt a fogadtatása. Varga azt is elmondta, hogy az acélművek helyzetéről idén júniusban már a kormányfővel és a miniszterekkel is tárgyaltak. „Meghallgattak minket, de ez nem elég. Nemcsak arra van szükségünk, hogy meghallgassanak, hanem tényleg olyan eszközök kellenek, amelyekkel átvészelhetjük ezt az időszakot” – közölte Varga azt is hozzátéve, hogy a KOVO szakszervezet elnöksége rendkívüli ülést tart a héten. „Beszélni fogunk arról, hogy milyen stratégiát alakítunk ki a helyzet megoldása érdekében” - így Varga.

