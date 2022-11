Pénteken megérkeznek a hófelhők Szlovákia fölé – mutatjuk, mikor számíthatunk fehér csapadékra

Pénteken, a délutáni órákban megérkeznek a hófelhők Szlovákia fölé, és az ország több pontján is számítani lehet fehér csapadékra, még az alacsonyabban fekvő régiókban is – írja az imeteo.sk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A meteorológusok tájékoztatása szerint Ukrajna felé haladó alacsony légnyomás éri el Szlovákia területét, ami napközben többnyire esőt eredményezhet – havazásra 500 méteres tengerszint felett lehet számítani. A délutáni órákban viszont északkelet felől hideg levegő kezd áramlani térségünkbe, ezzel együtt pedig a havazási határérték is csökkenni kezd.

Az éjszakai órákban, éjfél körül már csak északon és keleten lehet számítani havazásra, míg az alacsonyabban fekvő területeken eső várható. Reggelre így Észak- és Kelet-Szlovákiában is behavazott tájra ébredhetnek az emberek. Az időjósok szerint akár 5 centiméternyi friss hó is hullhat, az ország legészakabbra fekvő régióiban viszont akár 10 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

A szombati nap folyamán gyengül a havazás intenzitása, északon viszont nem olvad majd túl gyorsan a hó, a hőmérséklet ugyanis fagypont körül alakul majd. Hétvégén újabb csapadékra lehet számítani országszerte, és mivel a hideg levegő megmarad, a Pozsony környékén élőknek is lehet részük havazásban.



(imeteo.sk)