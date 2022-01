Péntektől nem kell karanténba vonulniuk a gyógyult határátlépőknek

Azok, akik átestek a COVID-19 betegségen, rövidesen ugyanolyan feltételekkel léphetnek be Szlovákia területére, mint az oltottak. Péntektől (február 4.) nem kell házi karanténba vonulniuk sem a gyógyultaknak, sem a teljesen beoltottaknak, de félévente egyszer regisztrálniuk kell az eHranica rendszerbe. Ez a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendeletéből következik, amelyet a kormány hivatalos közlönyében tettek közzé.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Azoknak az oltatlan személyeknek, akik Szlovákiába érkeznek, továbbra is karanténba kell vonulniuk, de ha nincsenek tüneteik, tíz nap helyett már öt nap után elhagyhatják a vesztegzárat. Ezt akkor is megtehetik, ha negatív PCR tesztet produkálnak, a PCR tesztelést közvetlenül a beutazásuk után igényelhetik. Daša Račková, az ÚVZ szóvivője ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy mivel rendkívüli mértékben nő a pozitív esetek száma, nem lesz könnyű ésszerű időn belül időpontot szerezni PCR szűrővizsgálatra. Hozzátette: az oltatlanoknak továbbra is regisztrálniuk kell az eHranica rendszerébe minden egyes alkalommal, amikor Szlovákiába érkeznek. A diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők mentesülnek a karantén alól.

A rendelet értelmében pénteken megszűnik az omikron variáns miatt kockázatosnak ítélt országok listája, eltörlik az ezen országokból érkező személyekre vonatkozó különleges feltételeket is. Ha valaki péntektől Nagy-Britanniából érkezik Szlovákiába, nem fognak tőle PCR tesztet kérni.

TASR