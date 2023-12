Péntektől tilos a látogatás a pozsonyi Nemzeti Onkológiai Intézetben

A Pozsonyban található Nemzeti Onkológiai Intézetben (NOÚ) péntektől (december 1-től) további intézkedésig tilos a látogatás.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Ennek oka a COVID-19 és más légúti megbetegedések előfordulásának kedvezőtlen járványügyi helyzete. Erről a kórház tájékoztatott a közösségi oldalán.

A tilalom a fekvőbeteg osztályokra és az egész intézményre vonatkozik.

Kivételt képeznek azok a papok, akik súlyosan beteg és haldokló betegeknek adják fel az utolsó kenetet. A palliatív ellátásban részesülő betegek látogatása is megengedett. Az Országos Onkológiai Intézet azonban azt javasolja, hogy szájmaszkban vagy reszpirátorban lépjen be. Kézfertőtlenítést is figyelmeztetnek.

TASR/para