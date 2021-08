Pénzesővel szédítenek a vakcinafronton, az egyszerű nép meg azon vitatkozik, ki és mennyire a náci

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció - TASR

Nincsen hír pusztító viharokról, úgy tűnik visszavonulóban a kánikula is. Fellélegezhetnek a meteorológusok, talán leszállnak róluk az örök elégedetlenek, a mindent jobban tudók… Azért is, mert valószínűleg olyan nyugodt lesz az időjárás egész héten, mint amilyen a hét első napján volt. Az éjjel-nappali intenzív olimpiázás árnyékában maximum helyiérdekű vakcinaviharok gerjedhetnek a vakcinafronton. Ezek viszont korántsem a meteorológusokra, hanem a pszichiáterekre tartoznak…

Vakcinalottóból dőlhet a lé!

Ha már vakcinafront, akkor annak harcosa is kell legyen. Frontharcosa nevezetesen! Ki más lenne ez a frontharcos Szlovákiában, mint a kormányfőből pénzügyminiszterré vedlett ötletzsonglőr, Igor Matovič. Igen, annak a vakcinalottónak a „feltalálójáról“ van szó, amellyel a Covid elleni oltakozásra szeretnék ösztönözni a köznépet. Már, akit lehet...

Akik azt hiszik, hogy a vakcinával mérget adhatnak be nekik, esetleg chipet ültetnek beléjük, meg minden, azokat nem kell, nem is lehet ösztönözni. Vitába szállni velük? Ugyan már, hiszen az olyan lenne, mintha galambbal akarnál sakkozni...

A vakcinalottóban egyébként minden 18 év feletti normális ember részt vehet, akinek van személyi száma és állandó lakhelye Szlovákiában. És itt kapta meg bármelyik vakcina legalább első adagját, tehát oltott személyként szerepel az adatbázisban. A versenyben való részvételhez regisztráció szükséges, ahol a legfontosabb adatokat kell megadni. Mindenki csak egyszer regisztrálhat, függetlenül attól, hogy megkapta-e már a vakcina mindkét adagját. Aki egyadagos vakcinát kapott, automatikusan két részvételt, azaz két identifikátort kap. Ugyancsak kettőt kapnak azok, akik már megkapták a kétadagos vakcina mindkét adagját. Akik még csak az elsőt kapták meg, csak egy identfikátort kapnak a regisztrációt követően.

Annak ellenére, hogy a regisztrációra vasárnaptól hétfő délután 15 óráig mindössze 20 óra állt rendelkezésre, több mint 160 ezren éltek már a lehetőséggel. Erről természetesen Matovič tájékoztatott örömködve, nem pedig a gonosz média találta ki, hogy belegázoljon az oltásellenes szektatagok szabadságjogaiba...

A vakcinalottó első sorsolására majd vasárnap az RTVS egyenes tévéadásában kerül sor. Öt nyertes lesz, akiknek a kiírás szerint 100 ezer euró ütheti a markát, illetve landolhat a bankszámláján. Továbbá hétfőtől péntekig további 125 szerencsés nyerhet 1000 és 10 ezer euró közötti összeget – minden nap öten nyerhetnek 10 ezer, 20-an pedig 1000 eurót. Az elektronikus sorsoláson hetente egyszer 10 ezren nyerhetnek 100 eurót.

A politikusok vitatkozhatnak bármin

Nem tudhatjuk mi lesz ennek a nyereményjátéknak a sorsa meg a vége, de ez egyébként egyáltalán nem is tartozik a médiára. Mert ugye, az általában a saját igényeiből kiinduló sok-sok rosszakaró feleltételezéseivel ellentétben az újságíróknak a pénzügyminiszter úr nem kínált és nem is ígért semmit. Ezen sem kell vitába szállni senkivel, lásd a galambbal történő sakkozás veszélyeit...

A politikusok ellenben vitatkozhatnak bármin. Ők ugyanis abból élnek, hogy nyakló nélkül vitatkoznak. Akár azokkal a hozzájuk legközelebb álló kollégáikkal is, akikkel együtt kellene kormányozniuk. Ilyen politikus a Za ľudí elnöke, a nem mellesleg kormányfőhelyettes, Veronika Remišová is, aki kijelentette, nem tartja megoldásnak a Matovič vakcinalottóját. Ő inkább úgymond, közelebb vinné az oltást az emberekhez (bármit jelentsen is ez), „individuálisan informálná“ őket, plusz intenzívebbé tenné az együttműködést a civil szektorral és az egyházakkal.

Meglátjuk, mi lesz minderre Igor Matovič reakciója. Sejteni lehet, hogy nem lesz benne köszönet. Rég köztudott róla ugyanis, hajlamos nagyon-nagyon berágni a legenyhébb kritikus megjegyzéstől is...

Náci vagy nem náci…?

Ha már szóba került itt a vita intézménye, nem lehet kihagyni a napi hírösszefoglalóból azt a vitatémát, hogy Afrikai neonácik szimbólumát viseli-e testén a honosított szlovák olimpikon, Rory Sabbatini vagy a szerelem szimbóluma az, ami a Szlovákiának Tokióban ezüstérmet szerző sportoló bicepszére van tetoválva. Nos, a szakértő Dušan Mila szerint a szóban forgó triszkelion elnevezésű, háromágú alakzatot a náci SS bizonyos egységei is használták. Majd később, a 70-es években vált az Afrikaner Ellenállási Mozgalom (AWB) jelképévé. Az Afrikanernek a protestáns európai gyarmatosok dél-afrikai leszármazottait hívják, akik kemény apartheidet pártolták, és erőszakos támadásokat is intéztek feketék ellen. Mila úgy véli, ha nem egy dél-afrikai származású személyről lenne szó, lehet, hogy nem is merülnének fel kérdések a tetoválással kapcsolatban.

Az olimpikon felesége, Martina Sabbatini a Facebookon vitatkozik mindenkivel, akik náci szimbólumnak tartják férje tetoválását. Azt állítja, hogy Rory karján három "L" betű található. "Nekem is van egy ugyanilyen, csak a testem egy másik részén. Pár nappal az esküvőnk után tetováltattuk, és azt jelenti, hogy Love, Laugh, Loyalty (Szerelem, Nevetés, Hűség)" – írja Martina.

Mit mond erre a szakértő? Íme: Sabbatini magyarázata olyan, mintha egy német sportoló horogkeresztet tetováltatna magára, majd azzal védekezne, hogy a rajta lévő szvasztika egy buddhista szimbólum, és számára a boldogságot meg a napot jelképezi…

Na, erre tessék most már csomót kötni! Ha egyáltalán szükségesnek tartja valaki…

Barak László