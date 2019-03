Pénzről volt szó, megtelt a Városi Könyvtár nagyterme

A március 12-i rendezvényre Rigó Konrád államtitkár látogatott el, hogy bemutassa a kulturális minisztérium legújabb projektjét, melynek keretén belül 1,5 millió eurót fordít a hagyományos kultúra támogatására. Csaknem két hetük van azoknak, akik az említett lehetőséget ki szeretnék használni, hiszen a pályázat beadási határideje március 25.

A találkozó vendége a kulturális államtitkáron kívül Agócs Attila polgármester volt, aki néprajzkutatóként kifejtette, mit is érthetünk hagyományos kultúra alatt, s annak – a vidéki mellett – milyen városi vonatkozásai lehetnek.

Arról, hogy kik, mire és hogyan pályázhatnak a Művészeti Alap pályázati rendszerében, Écsi Nóra, a kulturális államtitkárság munkatársa tartott prezentációt, illetve konkrét válaszokkal is szolgált a közönség soraiból feltett gyakorlati kérdésekre. Rigó Konrád államtitkár hangsúlyozta, ez a rendkívüli pályázati támogatás a kisebbségek számár is lehívható, ezért is tartotta fontosnak, hogy a megyeszékhelyeken tartott tájékoztató jellegű találkozókon túl a kisebbségek képviselőihez is eljusson az információ, így Füleken kívül Zselízre, Dunaszerdahelyre és Szepsibe is ellátogatott. Azt is kiemelte, hogy mivel a kisebbségek elsősorban a Kisebbségi Kulturális Alaphoz pályázhatnak, a Művészeti Alap esetében olyan projektekre érdemes pályázni, ahol a kisebbségi kultúra valamilyen formában kapcsolódik a többségihez. További gyakorlati tanácsként elhangzott, hogy nagyobb eséllyel indul az a pályázat, melyet egy adott község egy közös pályázat formájában nyújt be több, általa fenntartott csoport tevékenységére.

A Művészeti Alap legújabb, rendkívüli felhívására (4.3 Hagyományos kultúra – új alkotás létrehozása és prezentálása) hivatásos és amatőr népi együttesek, valamint egyéni népművészek pályázhatnak. Az amatőr csoportok 2 ezertől 60 ezer euróig kérhetnek támogatást, miközben az önköltség az elbírált összeg 5 százalékát kell, hogy kitegye. Az egyéni népművészek 5 ezer euró értékben pályázhatnak alkotói ösztöndíjra, önköltség nélkül. Jelentkezni március 25-ig lehet, az eredményeket legkésőbb május 25-ig hozzák nyilvánosságra. A támogatás részleteiről és feltételeiről az alap weboldalán olvashatnak: www.fpu.sk

(-)